Кто они, тысяча новых граждан Кыргызстана?

На нынешней неделе официально обнародована информация о том, что подписаны очередные президентские указы о приеме в гражданство КР и о выходе из гражданства Кыргызстана.

Такие указы издаются практически ежеквартально. И давно уже налицо следующая тенденция: принимающих кыргызское гражданство обычно гораздо больше, чем решивших выйти из него. Получается, Кыргызстан очень даже объективно привлекателен насчет дилеммы иметь или не иметь кыргызское гражданство.

Вот и на днях в гражданство Кыргызской Республики приняты 973 человека (771 - взрослые и 202 - дети вместе с этими взрослыми), а ходатайства о выходе из гражданства Кыргызской Республики удовлетворены 238 людям (186 - взрослые и 52 - дети).

Кто же они, новые граждане КР, которых почти тысяча? Абсолютное их большинство - этнические кыргызы из Таджикистана и Узбекистана, возвратившиеся на историческую родину. Но не только. Есть и русские, украинцы, азербайджанцы, казахи, узбеки, таджики, корейцы, курды, турки, дунгане, уйгуры, осетины. Многие из них - уроженцы еще советского Кыргызстана, Киргизской ССР. Тоже возвращаются на родину.

А вот обладатель самой длинной фамилии среди этих новых кыргызстанцев вообще родом из дальнего зарубежья. Это Али Реза Мохаммад Али Мохаммадпургазиджахани 1976 года рождения, иранец, уроженец города Тегеран Исламской Республики Иран. Впрочем, в указе о приеме в гражданство как основной указан более короткий вариант его фамилии - Мохаммадпур. Вместе с ним кыргызское гражданство приняли и двое несовершеннолетних детей. Добро пожаловать, уважаемая семья Мохаммадпур (Мохаммадпургазиджахани)!

Среди новых граждан есть и другие люди с экзотическими пока для нас фамилиями. К примеру, Абдул Маджид Абдул Хамид, афганец, уроженец города Кабул Исламской Республики Афганистан; Али Веан Галеб Шахразад, сирийка, уроженка города Алеппо Сирийской Арабской Республики; Батт Мухаммад Аршад, пакистанец, уроженец города Сиалкот Исламской Республики Пакистан.

Кыргызстан, как и все демократические страны мира, открыт для всех законопослушных людей, и это правильно.

Между тем ГП "Инфоком" при Государственной регистрационной службе разработал второй этап внедрения автоматизированной информационной системы "Гражданство 2.0". Во всех отделах паспортизации и регистрации населения ГРС по всей стране, а также во всех 38 загранучреждениях Кыргызстана уже внедрены автоматизированные информационные системы: "Паспорт", "ЗАГС" и "Гражданство".

Благодаря этому кыргызстанцы, находящиеся за рубежом, могут теперь получать паспорта в течение 15–20 дней с момента оформления. В старой системе аналогичная процедура в бумажной форме занимала от трех до нескольких месяцев.

На втором этапе система "Гражданство 2.0" объединяет данные комиссии по вопросам гражданства при президенте КР, ГКНБ, Департамента консульской службы в единую электронную базу.

Предусмотрено и внедрение электронной подачи заявления на выход/прием гражданства КР.