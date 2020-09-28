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"Стало очень тяжело доставать еду". В Туркмении продовольственный кризис

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- Виктория Гунгер
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В Туркменистане продовольственный кризис. "Стало очень тяжело доставать еду", а. госСМИ пытаются идеализировать уровень жизни, утверждая, что страна живет в "эпоху величия и счастья", пишет "Дикая Азия".

Правительство отрицает существование и рост нищеты в стране, никак не помогает экономически уязвимым гражданам, даже несмотря на то, что во время пандемии резко вырос уровень безработицы

По сути, власти не выполняют свои международные обязательства. Не обеспечивают уровень жизни и права на питание.

Жители страны говорят, продукты в магазинах есть, но они недоступны в силу "заряженных" цен. Туркменистанцы тратят до 80% своих доходов на еду. Единственная альтернатива - госмагазины, где продукты продаются по рыночной цене. Но и там все не будь здоров.

Продовольствие, с 2014 года стало сокращаться, из-за уменьшения доходов от экспорта энергоносителей и низкой урожайности.

Глобальный экономический спад оставил многих без работы, сократил денежные переводы, никто не может выехать за рубеж на заработки.

Human Rights Watch потребовал правительство Туркменистана обеспечить адекватный уровень жизни и права на питание, разработать другие способы получения продовольствия (талоны), исправить ситуацию с валютным контролем.


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URL: https://www.vb.kg/392382
Теги:
безработица, Туркменистан, финансовый кризис, эпидемия, Кыргызстан, коронавирус
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