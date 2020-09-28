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Омурбек Бабанов за неделю до выборов вернулся в политику?

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- Екатерина Улитина
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Бывший лидер партии "Республика", экс-кандидат в президенты Омурбек Бабанов впервые за долгое время появился на публике. Это событие произошло аккуратно за неделю до выборов депутатов Жогорку Кенеша.

Омурбек Бабанов, который получил поддержку примерно 30% кыргызстанцев на президентских выборах, а позже заявил что уходит из политики, вновь появился в общественном пространстве. Накануне, 27 сентября, он принял участие в церемонии открытия аллеи славы около ТРЦ Asia Mall. Одна из звезд посвящена медикам и волонтерам, которые оказывали помощь людям во время вспышки COVID-19.

Мероприятие прошло без политического контекста и призывов голосовать за ту или иную партию. Однако сегодня официальная страница парии "Республика" опубликовала совместную фотографию Омурбека Бабанова и кандидата от партии Руслана Казакбаева.

"Наш путь – Путь вперёд! Добро пожаловать Омурбек Токтогулович!", - подписали фотографию в партии.

Кроме того, партия распространила агитационный ролик с участием Омурбека Бабанова.

Отметим, Омурбека Бабанова нет в списке кандидатов в депутаты от партии.

На фотографию отреагировали не только сторонники парии. Депутат ЖК Дастан Бекешев в соцсетях написал, что эта неделя для "Республики" станет настоящей битвой.

"Реальный лидер партии обязан агитировать за свою партию. А кто, если не он? Если партия хочет выиграть, то она не должна идти к победе со страхом. Для "Республики" следующая неделя должна быть битвой из битв", - считает депутат.

Напомним, выборы в Жогорку Кенеш состоятся 4 октября. На депутатские кресла претендуют более тысячи кандидатов из 16 партий.


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URL: https://www.vb.kg/392385
Теги:
выборы, Кыргызстан, политика, #Выборы2020, Омурбек Бабанов, Республика
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