На международном кинофестивале гран-при завоевал фильм о Кыргызстане

На третьем Международном кинофестивале "Северный Характер: green screen" гран-при был присужден российскому режиссёру Евгению Безбородову за фильм "Вода. Время жажды". Эта документальная лента рассказывает об экологических проблемах Кыргызстана.

Уникальный международный культурный проект "Северный Характер: green screen" реализуется с 2008 года совместными усилиями России и Норвегии. Его цель, как заявлено, - сформировать открытую международную площадку для диалога по вопросам экологии с участием специалистов, экспертов, добровольцев, неравнодушных и активных граждан. Фестиваль поддерживается Фондом Президентских грантов РФ, рядом российских и зарубежных неправительственных организаций.

Нынешний фестиваль проходил под девизом "Природа – источник вдохновения!" в норвежском городе в Никеле в онлайн формате 24-27 сентября. В состав жюри, которое возглавил президент Евразийской Академии телевидения и радио, член Союза кинематографистов РФ, академик Международной академии менеджмента, продюсер, почетный кинематографист России Валерий Рузин, вошли представители России, Швеции и Норвегии.

Программа фестиваля предусматривала конкурсный показ работ, просмотры и обсуждение фильмов, мастер-классы российских и зарубежных документалистов, кинорежиссёров, презентации проектов по охране природы средствами искусства, внеконкурсный показ фильмов, культурнные мероприятия. В конкурсе участвовали девять документальных и семь короткометражных игровых фильмов из России, Норвегии, Швеции и Финляндии.

"Сегодня состоялась торжественная церемония награждения победителей Международного кинофестиваля экологического и социального кино "Северный Характер: green screen", который проходил на границе России и Норвегии в режиме онлайн. Гран-при получил российский режиссер Евгений Безбородов за фильм "Вода. Время жажды", - сообщили в паблике фестиваля в социальной сети "ВКонтакте".

"Этот фильм - о крае ледников, чистых рек и озер. Одной из первых в мире эта республика столкнулась с водным кризисом, и проблемы всего человечества отразились в проблемах Киргизии как в капле воды", - говорится в комментарии к ленте российского режиссера.