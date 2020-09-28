Богатый - не значит активный. Рейтинг самых эффективных депутатов

Депутаты, чей законотворческий КПД близок к нулю, богаче, нежели их активные коллеги. К такому выводу пришли журналисты, изучив данные ряда открытых источников.

Согласно сведениям портала parlament.kg, самым продуктивным депутатом ЖК VI созыва бесспорно стал Дастан Бекешев. За пять лет работы в качестве парламентария он инициировал или стал соинициатором 95 различных законопроектов. Среди них законопроекты "О ВИЧ/СПИДе в КР", "О защите лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях", "О запрете охоты в КР".

Кроме того, Бекешев - один из активных пользователей социальных сетей. Его посты в Twitter и Facebook не раз помогали журналистам и общественности получить более полную картину того, как в реальности работает парламент Кыргызстана. Например, когда 25 июня парламентарии в экстренном порядке принимали закон о введении интернет-цензуры на территории КР, то именно Бекешев рассказал о нарушениях, с которыми проходило заседание депутатов.

Следующий в тройке самых активных - Мирлан Жеенчороев. Он поучаствовал в создании и продвижении 77 законопроектов. Замыкает тройку активистов Гульшат Асылбаева, которая инициировала 70 документов.

Далеко не все участники ТОП-10 активных депутатов собираются продолжить свою карьеру в законодательном органе. На выборы-2020 не идут Дастан Бекешев и Акылбек Жапаров. Гульшат Асылбаева, Улан Примов и Айнуру Алтыбаева баллотируются в новый состав ЖК в списках партии "Биримдик". Наталья Никитенко и Абдывахап Нурбаев идут с "Ата Мекеном", а Максат Сабиров и Мирлан Жээнчороев представляют на этих выборах партию "Республика". А вице-спикер действующего созыва Мирлан Бакиров, являвшийся членом фракции "Онугуу-Прогресс", сейчас стал лидером партии "Мекеним Кыргызстан".

Пассивные законотворцы

Антирейтинг самых апатичных парламентариев возглавил Саматбек Ибраев. Он за время работы стал инициатором только 1 законопроекта - "О Манасе". В справке-обосновании говорится, что целью этого закона "являются поднятие духа и патриотического сознания кыргызского народа, укрепление государственности" через образ эпического героя. По данному проекту закона голосования еще не было.

Добавим пару штрихов к портрету самого малопродуктивного депутат ЖК. Саматбек Ибраев пришел в парламент по спискам СДПК в качестве депутата на замену. Он не был обсуждаемой в СМИ персоной вплоть до последнего времени. Известность парламентарий получил после обнародования сведений об уголовном деле в отношении его сына Данияра. Молодой человек в Кыргызстане обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия он обманул партнеров по бизнесу более чем на 500 млн сомов. Сейчас начат процесс его экстрадиции из Болгарии.

Второй в чарте пассивных - Бакытбек Жетигенов, инициировавший 5 законопроектов за все время своей работы. О нем почти ничего неизвестно, но однажды Жетигенов все-таки оказался в фокусе СМИ. Это случилось после того, как один из пользователей Facebook написал в публикации на своей странице, что Бакытбек Жетигенов избил Канатбека Исаева в его же кабинете.

Третий в списке самых инертных законотворцев Мухтарбек Айнакулов. Он поработал чуть активнее Жетигенова и разработал или участвовал в создании 6 законопроектов. Среди них поправки, ограничивающие деятельность независимых наблюдателей на президентских выборах.

Своей пассивностью в законотворческой деятельности также отличились следующие депутаты:

При этом зарабатывают они гораздо больше, чем активные коллеги.

Так, средний доход законодателей, возглавляющих рейтинг самых бездеятельных по итогам 2018 года составил 1,6 млн. сомов, тогда как на активных депутатов, согласно их декларации приходится 990 тыс. сомов в год. Это означает, что пассивные депутаты в среднем более чем в полтора раза (на 158%) богаче, чем их коллеги-активисты.

20% из ТОП-10 самых активных депутатов не идут на следующие выборы, зато из ТОП-10 самых пассивных депутатов все 10 хотят стать парламентариями седьмого созыва.

Отметим, что спикер Дастан Джумабеков, согласно информации ресурса Parlament.kg, за время работы в шестом созыве, не инициировал ни один проект закона. Хотя парламент он возглавил только в конце 2017 года, то есть два года он трудился в качестве рядового депутата.

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Материал создан в рамках адвокатона "Открытый Парламент", организованного при поддержке проекта "Сильная парламентская демократия при активном участии граждан", финансируемого Правительством Швейцарии, реализуемого ПРООН в Кыргызской Республике.

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