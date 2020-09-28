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Ответ врагам Матраимова: Нельзя купить то, что не продается

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- Бакыт Басарбек
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Общественный деятель Мухамед Али Усупов прокомментировал письмо публициста Мусуркула Кабылбекова экс-заместителю ТС КР Райымбеку Матраимову, опубликованное ранее в соцсетях. Своим мнением по этому поводу он поделился у себя на странице в Фейсбуке.

По словам Усупова, не нужно вешать на одного Матраимова общие грехи и промахи.

"Ваше письмо к Райымбеку Матраимову прочитал с интересом и по этому поводу хотелось бы c вами поделиться некоторыми своими размышлениями. Я ни в коем случае не защищаю Матраимова, да вы правы, заявив ему, что "нельзя унижать собственный народ подачками и покупать людей, как баранов". Конечно, кто хочет осознавать себя бараном. Но дело в том, что нельзя купить то, что не продается. Так уж сложилось, что на протяжении 30 лет вы, я, мы, все вместе взятые давно уже продали свой народ и Матраимов, как я уже выше говорил, просто приобрел проданный товар. Не нужно на него одного вешать все наши грехи и промахи.

Именно мы своим равнодушием, молчанием, своими интересами, постоянной продажей голосов на выборах давно уже продали свой народ. И когда Акаев продавал наши земли мы молчали, и когда окружение Бакиева превращала Кыргызстан в Колумбию мы также молчали, и когда Атамбаев вместе со своими людьми обворовывал нашу страну мы молчали. Поэтому ваши упреки в адрес Матраимова по меньшей мере сейчас нелепы, так как не он один, как вы выражаетесь, "купил" нашу страну. Подумайте об этом на досуге!", - написал он.


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URL: https://www.vb.kg/392398
Теги:
выборы, социальные сети, Кыргызстан, активисты, Райымбек Матраимов
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