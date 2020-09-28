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"Человек труда" в программах партий. У одних конкретно, у других – мельком

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- Азиз Осмонов
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Профсоюзы Кыргызстана поддержат те партии, у которых в приоритете "человек труда". Об этом VB.KG сообщил глава ЦК ГМПК Эльдар Таджибаев.

В настоящее время партии уже ознакомили электорат со своими предвыборными программами. И, надо отметить, упоминание этой категории граждан, наряду с правами человека, прописано не у всех политобъединений. Большинство ограничилось обтекаемыми фразами с экономическим подтекстом.

Но все же большинство партий в своей дальнейшей деятельности планируют поднимать вопросы сферы труда.

Так, например, в программе партии "Биримдик" говорится о содействии снижению безработицы, обеспечению занятости.

"Социальная политика партии будет способствовать сокращению объемов трудовой миграции, а позиционирование во внешней политике в рамках концепции "Евразийства" улучшит положение трудящихся кыргызстанцев" - говорится в программе партии.

В программе партии "Мекенчил" "трудовая" тема затронута дважды - заявлением "о создании новых рабочих мест по всем 7 областям Кыргызстана" и планами обеспечить достойной оплатой труда врачей и учителей.

Не сильно отличилась в плане трудовых отношений и партия "Ыйман Нуру". В их программе сказано лишь о решении проблем занятости "путем создания сотен тысяч рабочих мест".

Партия "Мекеним Кыргызстан" посвятила вопросам трудовой миграции целый раздел. Упор делается на то, что "Кыргызстан стал поставщиком рабочей силы в основном в страны СНГ – Россию и Казахстан".

"Увеличивающийся поток трудовых мигрантов государство должно рассматривать, как проблему для нормального развития страны и угрозу национальной безопасности. нам нужна новая стратегия миграционной политики страны, направленная на снижение трудовой миграции и создание условий для возвращения мигрантов в Кыргызскую Республику. В текущем моменте новая стратегия должна прописывать четкие механизмы защиты прав и комплексной поддержки трудовых мигрантов", - говорится в программе партии.

В программе даются конкретные предложения по улучшению положения трудовых мигрантов.

В программе партии "Реформа" говорится о безработице, но основной упор делается на налоговой реформе и помощи бизнесу. В рамках проведения реформ в системе здравоохранения предлагается усилить роль и гарантии независимости профсоюзных организаций медработников;

Партия "Ата Мекен" в этом плане подвинулась дальше, пообещав "повысить заработную плату врачам и младшему медицинскому персоналу. Зарплата врача должна быть не ниже зарплаты чиновников из аппаратов президента, правительства и ЖК".

Также в программе партии сделан особый акцент на правах человека и развитии рабочих мест.

А вот партия "Замандаш", пожалуй, единственная из кандидатов, кто четко отметил в своей программе именно охрану труда и поддержку социально незащищенных слоев населения (безработных, пенсионеров, инвалидов).

- Мы выступаем за повышение занятости молодежи в регионах, борьбу с безработицей. А также за целевую подготовку кадров и внедрение системы обязательного профессионального повышения квалификации в образовательных заведениях ЕАЭС, - говорится в программе "Замандаш".

Интересна в плане труда и программа партии "Бутун Кыргызстан". В ней четко прописана защита людей от бедности. Это возможно при обеспечении их права на труд. У них даже есть лозунг: "Работающий человек не должен быть бедным!"

"Бутун Кыргызстан" также считает необходимым обеспечить соответствующую оплату труда и социальную гарантию.

"Социал-демократы" выступают за отмену подоходного налога для учителей и медиков в возрасте до 35 лет, а также принятие закона "Об оплате труда родителей и опекунов детей с ограниченными возможностями здоровья".

Партия "Мекен Ынтымагы" предлагает сформировать средний класс - источник создания новых рабочих мест и возможность вернуть многих наших социально уязвимых трудовых мигрантов на Родину.

"Для привлечения грамотных специалистов будет принят новый закон о госслужащих, предусматривающий принципы карьерного роста, социальной защиты и достойной оплаты труда. Безупречность исполнения работ и показатели результатов труда требуют соответствующего вознаграждения" - значится в программе партии "Мекен Ынтымагы".

По мнению политической партии "Ветеранов войны в Афганистане и Участников других локальных боевых конфликтов", государство должно вести учет и развивать те специальности, которые требуются на рынке труда.

Партия "Ордо" считает необходимым развивать такие ценности, как трудолюбие. А также призывают создавать условия для молодежи, с тем, чтобы они не покидали республику в поисках работы с более высокой оплатой труда. Подчеркивается особая роль "труда матери".

Программа политической партии "Бир Бол" делает конкретный упор на трудовых отношениях, но в ней говорится о повышении зарплаты медицинским работникам, учителям и преподавателям в 2 раза. А сквозными целям являются верховенство закона, права человека и гендерное равенство.

В программе партии "Республика" говорится, что "человеческий капитал – самый ценный ресурс".

"Доходы каждого гражданина должны повсеместно расти. За свободу реализации профессии. Создание рабочих мест и справедливый отбор кадров", - предлагает "Республика".

На этом упоминание труда заканчивается…

Партия "Кыргызстан", в свою очередь, отмечает, что "каждый трудовой мигрант должен иметь профессию".

"Для этого мы должны обеспечить доступ к бесплатному профтехобразованию во всех регионах страны. Это поможет ему найти работу и увеличить заработок", - прописано в программе.

По словам главы ЦК Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана Эльдара Таджибаева, парламент – это законотворческий орган. И принимаемые народными избранниками законы должны, в первую очередь, улучшать условия жизни граждан Кыргызстана. А депутаты - контролировать их исполнение.

"При этом профсоюзы – это 700 тысяч избирателей-кыргызстанцев! Понятное дело, что вопрос выборов в ЖК является одним из ключевых на наших собраниях, в процессе обсуждения в социальных сетях, мессенджерах" - пояснил председатель ЦК ГМПК. Профсоюзы активно подключаются к избирательной кампании, изучают партийные программы, встречаются с лидерами политобъединений. И выводы будут делаться исходя из качественного состава партий и в зависимости от содержания программ партий, которые включают в себя развитие рынка труда, сохранение и расширение трудовых прав кыргызстанцев. Это дает определенную гарантию, что избранные нами парламентарии в ближайшую пятилетку будут принимать законы, направленные на улучшение положения трудящихся, - подчеркнул Эльдар Таджибаев.


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URL: https://www.vb.kg/392399
Теги:
безработица, законопроект, парламент, партии, профсоюзы, трудовая миграция, трудоустройство, Жогорку Кенеш, #Выборы2020
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