Количество пострадавших в ЧП в Ступино увеличилось

Количество пострадавших при обрушении металлического пешеходного перехода в подмосковном Ступине увеличилось до 54 человек. Об этом проинформировали в МЧС Московской области.

Это ЧП произошло утром 27 сентября на территории предприятия "ФМ Логистик-Сидорово" в городе Ступино Московской области. Здесь переход длиной 35 метров и высотой 4 метра упал на инженерные коммуникации и повредил их. Все пострадавшие при этом – работавшие здесь уроженцы Кыргызстана, в основном, его же граждане.

Первоначально сообщалось, что пострадал 51 человек. Одних пришлось госпитализировать, даже с использование вертолетов санавиации, другие обратились за медпомощью самостоятельно. В настоящий момент, как сообщается в СМИ, в больницах остаются 32 человека, несколько человек – в тяжелом состоянии. Детей среди госпитализированных нет.

Расследованием причин обрушения пешеходного перехода занялся центральный аппарат Следственного комитета РФ. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей". Предварительная причина проис - перегрузка моста, что привело к деформированию крепежных элементов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение главе округа Ступино Вере Назаровой и министру здравоохранения региона Светлане Стригунковой оказать всю необходимую помощь пострадавшим.