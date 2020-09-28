Погода
$ 79.53 - 79.78
€ 92.67 - 93.35

Количество пострадавших в ЧП в Ступино увеличилось

147  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Количество пострадавших при обрушении металлического пешеходного перехода в подмосковном Ступине увеличилось до 54 человек. Об этом проинформировали в МЧС Московской области.

Это ЧП произошло утром 27 сентября на территории предприятия "ФМ Логистик-Сидорово" в городе Ступино Московской области. Здесь переход длиной 35 метров и высотой 4 метра упал на инженерные коммуникации и повредил их. Все пострадавшие при этом – работавшие здесь уроженцы Кыргызстана, в основном, его же граждане.

Первоначально сообщалось, что пострадал 51 человек. Одних пришлось госпитализировать, даже с использование вертолетов санавиации, другие обратились за медпомощью самостоятельно. В настоящий момент, как сообщается в СМИ, в больницах остаются 32 человека, несколько человек – в тяжелом состоянии. Детей среди госпитализированных нет.

Расследованием причин обрушения пешеходного перехода занялся центральный аппарат Следственного комитета РФ. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей". Предварительная причина проис - перегрузка моста, что привело к деформированию крепежных элементов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение главе округа Ступино Вере Назаровой и министру здравоохранения региона Светлане Стригунковой оказать всю необходимую помощь пострадавшим.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/392402
Теги:
миграция, мост, Россия, Москва, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  