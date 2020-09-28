Микаэль Ру: Французам не помешает поучиться кыргызскому оптимизму

По случаю окончания дипломатической миссии Чрезвычайного и Полномочного посла Франции в Кыргызстане Микаэля Ру в нашей стране министр иностранных дел КР Чингиз Айдарбеков наградил его Почетной грамотой. Редакции VB.KG удалось побеседовать на прощание с г-ном Ру и задать ему несколько вопросов.

Прошло четыре года с тех пор, как вы вручили верительные грамоты Президенту Кыргызстана и приступили к работе. На каких сферах вы сосредоточились? Удалось ли вам добиться прорыва в какой-либо области? В чем вы видите свою победу? Что планировали, что удалось, чего не удалось?

- Я действительно приехал в Кыргызстан в сентябре 2016 года. Обозначенные приоритеты, были скорее политическими и экономическими.

В политическом плане нам удалось поддерживать диалог на высоком уровне, осуществляя многие визиты, в том числе визит Жан-Батиста Лемуана, который стал первым визитом члена французского правительства за последние десять лет. А также визит в Париж министра иностранных дел Кыргызстана Чингиза Айдарбекова в ноябре прошлого года. И в ЮНЕСКО Франция и Кыргызстан поддерживали друг друга.

Франко-кыргызский политический диалог носит доверительный характер. У нас схожие взгляды на ряд глобальных вопросов, на мир, который регулируется международным правом, а не силой, на сохранение планеты. Кыргызстан подписал Парижское климатическое соглашение в 2016 году и ратифицировал его в 2019 году. Мне очень понравился визит профессора Жиля Бёфа в Кыргызстан в январе 2017 года, который прочитал увлекательные лекции о биоразнообразии. Франция в настоящее время изучает замечательную инициативупо приграничному сотрудничеству для сохранения биоразнообразия.

Мы также хорошо сотрудничаем в борьбе с терроризмом. Когда я прибыл в 2016 году, ИГИЛ понесло поражение на местах, в Ираке и Сирии, и были опасения, что фанатичные боевики стекутся в Центральную Азию. К счастью, этого не произошло. Борьба с терроризмом включает другой аспект: предотвращение радикализации и насилия. Бишкек выполняет замечательную работу, проводя международные конференции на тему "Ислам в современном светском государстве". Французский исследовательский институт IFEAC принял участие в этом полезном мероприятии.

Таким образом, решение Кыргызской Республики об открытии посольства в Париже в 2020 году демонстрирует реальное доверие в потенциале наших двусторонних отношений.

Я был очень доволен приглашением, направленным президентом Франции Эммануэлем Макроном президенту Сооронбаю Жээнбекову, посетить Париж. К сожалению, дата перенесена. И когда мы почти согласовали дату весны 2020 года, разразилась пандемия Covid-19. Поэтому этот отложенный визит, я убежден, ознаменует собой историю наших отношений.

А в плане экономики?

- В экономической сфере я пытался заинтересовать компании кыргызским, либеральным рынком, проводя для них презентации каждые шесть месяцев в Париже, а иногда даже в Москве и Алматы.

И вот уже в октябре 2017 года мы добились первой делегации МЕДЕФ в Кыргызстан за десять лет. Я очень доволен прогрессом французского экспорта: + 12% в 2017 году, + 22% в 2018 году, + 27% в 2019 году, согласно нашим таможенным службам. Французские товары ценятся, а французские бизнесмены получают крупные контракты в области энергетики, пищевой промышленности, инженерии и косметики. С 37 миллионами долларов в 2019 году был достигнут исторический рекорд. Франция в настоящее время является вторым по величине европейским поставщиком Кыргызстанапосле Германии.

Так что это работает: несмотря на то, что наши страны далеки географически друг от друга, наши компании знают, как взаимодействовать и торговать. И если это срабатывает в одном направлении, будет работать и в другом. Кыргызский экспорт во Францию остается слишком низким, несмотря на преимущества ВСП +. Я уверен, что посольство Кыргызстана в Париже сможет изменить ситуацию.

Я участвовал в открытии ряда магазинов и салонов в Кыргызстане, посетил много компаний. Но мне бы хотелось увидеть больше французских инвестиций. Открытие отеля Novotel откладывается из-за коронавируса. Франция - один из основных иностранных инвесторов в Евразийском Экономическом Союзе. Представители наших крупных розничных сетей LeroyMerlin, Décathlon, Auchanприезжали в Бишкек, в Центральную Азию и недавно открыли супермаркеты, создали рабочие места в Казахстане и Узбекистане. Затем они намерены открыться в Кыргызстане.

Каковы маркеры, показатели сотрудничества: товарооборот ... и какие сложности возникали в этой сфере?

- Франция вносит свой вклад в помощь для развития Кыргызстана по многосторонним каналам, которые реализуют более масштабные и эффективные программы, чем небольшие разрозненные проекты. Таким образом, через Европейский союз, МВФ, Всемирный банк, ОБСЕ, одним из основных вкладчиков которых является Франция, французы приносят Кыргызстану около 20 миллионов долларов в год. В 2020 году будет еще больше, когда будут введены все специальные средства помощи.

Меня очень тронули франкофония и отличный уровень французского языка некоторых кыргызстанцев. Во время моего пребывания в должности всё более и более значительные ресурсы были мобилизованы для обучения французскому языку, ситуация с которым пока не улучшается в Центральной Азии, несмотря на наличие нескольких потрясающих учителей. Межвузовское сотрудничество обширно, за время моего мандата было подписано полдюжины соглашений. Недели франкофонии были замечательными, важными моментами во время нашего пребывания в Бишкеке, с постоянно расширяющимися программами – порой у нас было слишком много инициатив. Все друзья Франции и французы мобилизуются, молодые люди участвуют в большом количестве акций и конкурсов. Наши конференции по изучению франкоязычных стран всегда успешны. Я сохраню об этом теплые воспоминания.

Какие меры помогут возродить постковидную экономику в наших странах? Какие общие проекты могут этому способствовать?

- Одним из последствий пандемии является снижение экономической активности и, следовательно, доходов государства,а, значит и способности правительств действовать. В Кыргызстане доноры быстро мобилизовали исключительную помощь для заполнения бюджетного дефицита. Франция также внесла свою лепту.

В рамках G20 Франция также поддержала идею о приостановке обслуживания долга в 2020 году. Таким образом, несколько стран, включая Кыргызстан, подписали мораторий с Парижским клубом (который является неформальной группой государственных кредиторов). Министерство финансов Франции, обеспечивающее секретариат Клуба, консультировало Бишкек в его действиях.

Остается вопрос о восстановлении частного сектора после кризиса. Несколько доноров, в том числе Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), предоставили для этого значительные кредитные линии. Франция, являющаяся одним из основных акционеров ЕБРР, также не осталась в стороне.

Я доверяю французскому частному сектору, который в последние годы наладил обмены с Кыргызстаном. Оба нуждаются в восстановлении. Дочерняя компания Французского агентства развития частного сектора, PROPARCO, провела несколько миссий в Кыргызстане в 2019 году, что должно привести к инвестициям в банковский сектор Кыргызстана.

Предусматривается ли возможность создания совместных медиа-компаний, например, для развития туризма в Кыргызстане и во Франции?

- Число французских туристов в Кыргызстане увеличивается с каждым годом. 2700 человек в 2013 году, 9300 человек в 2019 году, мы приближаемся к показателям Монголии. Посольству это хорошо известно, поскольку мы работаем с туроператорами и отвечаем за консульские вопросы. Большинство этих путешественников обслуживаются смешанными франко-кыргызскими компаниями. Сегодня эти компании находятся в тяжелом финансовом положении, потеряв целый туристический сезон. И восстанавливаться после ковида-19 будут вместе.

Обе наши страны извлекают выгоду из совместной работы по возрождению туризма и продвижению кыргызского направления. Мы надеемся что это будет не так сложно, поскольку страна красивая, оригинальная и гостеприимная.

Расскажите о перспективах побратимства двух городов Ош - Франции и Кыргызстана.

- Я был в Оше несколько раз, и мэры, которых я встречал, рассказывали мне об этой идее побратимства. Если внимательно присмотреться, то помимо одинаковых названий, у этих двух городов есть еще и другие общие моменты: туризм, археология, гастрономия, большой ипподром, южный характер, большая лестница - в Оше во Франции это статуя д'Артаньяна, настоящего капитана королевских мушкетеров, находится наверху лестницы ...

Так почему бы не стать побратимами двум Ошам или, в более широком смысле, крупнейшему городу на юге Кыргызстана с регионом Окситания, в котором есть много крупных компаний? Официальное письмо-предложение от мэрии кыргызского г.Ош запустило бы этот процесс.

Строительство ипподрома, хорсбол, Всемирные игры кочевников - все это связано с лошадьми. А есть ли что-то общее у французов и кыргызов в этой сфере? Также по ипподрому - с момента передачи кыргызской стороне как вы считаете, все ли Кыргызстан делает для того чтобы сохранить уникальный объект? Там ведь какая-то особая технология сбора беговой дорожки, которая требует особого ухода. Мы видели ее заросшей травой.

- Францию и Кыргызстан объединяет то, что это две большие страны в мире конного спорта. Франция - одна из стран с наибольшим количеством ипподромов в мире и имеет давние традиции верховой езды.

Реконструкция беговой дорожки ипподрома в г.Чолпон-Атаи установка видеосистем была проведена французскими компаниями в 2016 году. Это способствовало успешному проведению Игр кочевников. Затем необходимо поддерживать эту инфраструктуру и изыскивать для нее средства. Были изучены возможности запуска скачек. Но управление ставками должно хорошо контролироваться и регулироваться.

Как вы думаете, стоило ли переносить Всемирные игры кочевников в другую страну? Может, это должно было остаться у нас?

- Игры кочевников 2018 стали для меня незабываемым моментом. Масса новых ощущений и эмоций. Мне также понравилось искать и знакомиться с французами, которые участвовали в Кок Бору, Самбо, Тогуз Коргоол. Встречаться с французскими журналистами, освещающими событие. Мы также пригласили делегацию из крупной французской спортивной компании Décathlon. Я думаю, что Кыргызстан только выиграл бы от проведения ежегодно летом такого же крупного спортивного, культурного и туристического мероприятия, хотя это уже происходит в формате Национальных игр кочевников.

Есть ли маркеры (ориентиры), по которым дипломат оценивает страну? Может они у Вас есть? Как бы Вы оценили Кыргызстан: политика, свобода слова, экономика, туризм, развитие общества, СМИ?

- Я думаю, и я пытался дать понять в Париже, что Кыргызстан - это настоящая демократия. При свободных выборах, открытых для наблюдателей, результаты которых заранее не записываются. Что Кыргызстан - страна свободы. Свобода слова, собраний и демонстраций в отношении закона очень велика.

Все это не просто картинка, состояние, это еще и движение: от одного голосования к другому прилагаются усилия, чтобы улучшить выборы. Мы видим это на выборах в законодательные органы этой осенью, например, с мерами, принятыми для улучшения информации о кандидатах, обеспечения паритета, доступа к голосованию для людей с ограниченными возможностями и т. д. Рекомендации наблюдателей, особенно БДИПЧ, важны в этом долгосрочном процессе.

Все это уникально для региона. Кыргызстан - особая страна, заслуживающая более широкой известности.

Изменился ли Кыргызстан с вашего приезда? Где вы видите положительные и отрицательные проявления: туризм, сфера услуг, экономика, гуманитарный сектор?

Как я сказал ранее, я думаю, что кыргызская демократия улучшается, и пристрастие к свободе затрудняет возврат к прошлому.

Каким вы видите Кыргызстан в будущем? Что нам нужно сделать?

- Кыргызстан - страна с развитой и динамичной инфраструктурой, экономический рост которой до 2019 года был достаточно стабильным и высоким. Конечно, мы всегда можем стремиться к большей инфраструктуре, большему росту. Но дело в том, что Кыргызстан модернизируется и становится богаче. И преимущества роста распределяются, они не захватываются небольшой элитой.

Как мы знаем, 2020 год будет ужасным из-за спада активности и международной торговли. Для Кыргызстана и для всех стран мира. Я хотел бы, чтобы Кыргызстан очень быстро преодолел это испытание и очень скоро вернул докризисный уровень и свои докризисные темпы роста.

Вы прибыли, когда во Франции пытались бороться с терактами, потом были желтые жилеты, пандемия. То, что произошло во Франции, наложило отпечаток на вашу службу?

- Важные изменения произошли во время моей миссии. В частности, в 2017 году с избранием президента Макрона в мае, а затем президента Жээнбекова в октябре того же года, наши страны столкнулись с террористической угрозой. Мы вместе боролись, и это сблизило нас. Сегодня мы сталкиваемся с коронавирусом, сталкиваемся с теми же проблемами, предлагаем практически те же решения. Мы солидарны и это нас сближает. Будем вместе работать над восстановлением и это нас сблизит еще больше.

Кризис желтых жилетов, который я испытал здесь издалека, выявил для меня большую разницу между нашими двумя странами. Здесь я был поражен, увидев, насколько кыргызский народ в опросах, имеющихся в моем распоряжении, скорее удовлетворен своим положением и подавляющее большинство уверено в завтрашнем дне, даже в разгар кризиса. Во Франции, с ВВП на душу населения в 34 раза выше и социальной системой, являющейся одной из самых защищающих в мире, царит разочарование и пессимизм. Во время этого кризиса часто цитировали писателя-путешественника Сильвена Тессона: "Франция - это рай, населенный людьми, которые верят, что находятся в аду". Не следует и упрощать: манифестации отражают чувства, которые тоже нужно услышать и понять ...

Наконец, уезжая отсюда, я говорю себе, что моей стране есть чему поучиться у кыргызского оптимизма. Возможно, это одна из тайных причин успешного направления Кыргызстана для французских туристов.

Готовя вопросы, я обратила внимание на то, что сейчас в медиа-пространстве почти ничего не говорится о трудностях беженцев во Франции, значит ли это, что им удалось адаптироваться? Это, безусловно, уникальный опыт работы с сообществом, который также может быть интересен Кыргызстану.

- В медиа-пространстве одна актуальная тема сменяет другую, иногда это может произвести обманчивое впечатление.

Во время кризиса желтых жилетов, мы видели только это и можно было подумать, что вся Франция была в революции, что было неправильно. Сегодня мы больше не видим этого в СМИ, и вы могли бы подумать, что этот протест исчез, что также является ложным.

То же было и с беженцами. В 2016 году можно было подумать, что Европа утонула в мигрантах. Это было неправильно. Мы уже не видим этого в таком количестве и можно подумать, что потоки иссякли, что тоже неверно. Вопрос о мигрантах по-прежнему открыт в Европе. Это связано с отсутствием политической и экономической безопасности в Африке, на Ближнем Востоке и даже в Афганистане. Завтра это будут климатические беженцы ... Конечно, эти трагедии бросают нам вызов. Эти передвижения населения значительны. Они показывают, по крайней мере, что Европейский Союз с его демократией, процветанием и безопасностью, его верховенством закона и его социальной моделью является одним из самых привлекательных регионов в мире, где люди чувствуют себя защищенными.

В сфере культурно-гуманитарного сотрудничества, национальных проектов удалось ли вам сотрудничать с обществом, с нашими НПО?

- Да, это очень важно. В Кыргызстане работают ряд НПО: ACTED, Красный Крест, Врачи без границ, Французская ассоциация экологического туризма, Фонд Кыргыз-Ат, WECF France и многие другие очень активно действующие в Кыргызстане. У меня был большой опыт посещения их проектов, и я оказал им максимальную политическую и медийную поддержку со стороны Посольства.

Я снимаю шляпу, в частности, перед проектом Экопарк в Бишкеке, грандиозном образовательном и природоохранном проекте в Карагачевой Роще, а также перед франко-кыргызским сотрудничеством в области хорсбола. Запланированный во Франции чемпионат мира в Сен-Ло перенесен с 2020 на 2021 год. Я сделаю все возможное, чтобы поехать туда в следующем году и поддержать кыргызскую команду, которая впервые примет участие в этом международном соревновании.

Было также приятно увидеть такое богатое и активное гражданское общество. Думаю, я хорошо поработал с несколькими кыргызскими НПО. Например, с Бир Дуйно во время его замечательного ежегодного фестиваля документальных фильмов о правах человека. Или с Конгрессом женщин Кыргызстана, для которого мы с супругой организовали программу посещения Парижа.

Что было для вас шоком в Кыргызстане? Что глубоко тронуло или заставило пересмотреть, например, свое отношение к какому-то предмету?

- Когда вы путешествуете, различия разительны. Столько молодежи в стране, детей и студентов. Наездники. Этот кыргызский оптимизм, черта, присущая и предпринимателям и, возможно, кочевникам, готовым все бросить и начать сначала.

Когда вы путешествуете, поражает также и сходство. Я родом из Центрального массива, горного региона. Пейзажи, холодный и бодрящий воздух я нашел и здесь. Другие сходства: отношения к природе, свободе.

Моя миссия также сопряжена с эстетическими потрясениями: некоторые произведения Айтматова меня поразили. Величие гор, красота Иссык-Куля, Нарын осенью, цветущие абрикосовые деревья, розы и урбанизация Бишкека. Мы с супругой гуляем каждый вечер по часу по этому прекрасному городу, нам его будет не хватать. Всё это, эти впечатления и эти воспоминания я возьму с собой, в своём чапане.