С 1 октября будет закрыта кыргызско-китайская граница

По инициативе китайской стороны, в связи с Днем образования Китайской Народной Республики и "Праздником середины осени" пункты пропуска "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный" на кыргызско-китайском участке государственной границы с 1 по 4 октября 2020 г. включительно будут временно закрыты для перемещения грузов.

Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики.

Пункты пропуска "Иркештам-автодорожный" и "Торугарт-автодорожный" возобновят функционирование 5 октября 2020 г. в соответствии с особым алгоритмом, предусматривающим только перемещение товаров из Китайской Народной Республики в Кыргызскую Республику.