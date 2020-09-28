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С 1 октября будет закрыта кыргызско-китайская граница

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- Екатерина Улитина
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По инициативе китайской стороны, в связи с Днем образования Китайской Народной Республики и "Праздником середины осени" пункты пропуска "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный" на кыргызско-китайском участке государственной границы с 1 по 4 октября 2020 г. включительно будут временно закрыты  для перемещения грузов.

Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики.

Пункты пропуска "Иркештам-автодорожный" и "Торугарт-автодорожный" возобновят функционирование 5 октября 2020 г. в соответствии с особым алгоритмом, предусматривающим только перемещение товаров из Китайской Народной Республики в Кыргызскую Республику.


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URL: https://www.vb.kg/392407
Теги:
граница, Китай, Кыргызстан, Погранслужба
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