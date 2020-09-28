Новый алгоритм по пересечению госграниц КР воздушным транспортом

Республиканский оперативный штаб утвердил алгоритм по пересечению государственных границ Кыргызской Республики воздушным транспортом. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Международный аэропорт "Манас".

Согласно алгоритму, пассажиры международных и внутренних авиарейсов обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Кроме того, у пассажиров будут проверять температуру, они будут обязаны заполнять соответствующие анкеты.

Пассажиры без клинических проявлений далее могут продолжить свой маршрут. Граждане с симптомами коронавируса будут направлены в обсервацию.

- Граждане КР, прибывающие в Кыргызскую Республики авиатранспортом, должны соблюдать все положенные нормы. Лицам, имеющим симптомы болезни, будут проводить ПЦР/экспресс тест. До определения результатов анализа они будут находиться в обсервационных пунктах. Граждане без клинических проявлений 14 дней должны соблюдать режим самоизоляции.

- Иностранным гражданам разрешается пересекать границу Кыргызской Республики только после определения результатов ПЦР-анализа в течение 72 часов.

Пункт алгоритма пересечения границ республики авиатранспортом вступает в силу через 10 дней с момента подписания алгоритма.

Согласно совместному приказу Минздрава, МИД, МТиД, МВД, ГПС, ГТС и ОАО "МАМ" разработаны и утверждены алгоритмы для иностранных граждан и лиц без гражданства при пересечении госграницы КР.

При пересечении госграницы КР в международных аэропортах "Манас", "Ош", "Иссык-Куль":

- При регистрации на посадку иностранные граждане и лица без гражданства предъявляют представителям авиакомпании результаты ПЦР-исследования. На борт допускаются только лица с отсутствием клинических проявлений коронавирусной инфекции и наличием справки об отрицательном ПЦР-исследовании, проведённом за последние 72 часа на COVID-19. Проверка на наличие ПЦР-тестов проводится сотрудниками СКП на борту воздушного судна/в залах прилетов аэровокзальных комплексов.

- На борту проводится анкетирование граждан, по прибытию анкеты передаются бортпроводниками сотруднику СКП.

- При получении информации бортпроводниками о наличии на борту пассажира/пассажиров с подозрением на COVID-19, данный пассажир/пассажиры, также пассажиры рядом расположенные 2 ряда спереди, 2 ряда сзади и 1 ряд сбоку, подлежат последующему медицинскому наблюдению по месту жительства.

При осуществлении внутренних авиарейсов:

- При получении информации о наличии на борту пассажира/пассажиров с подозрением на коронавирусную инфекцию, данный пассажир/пассажиры, также пассажиры рядом расположенные 2 ряда спереди, 2 ряда сзади и 1 ряд сбоку, подлежат обсервации и самоизоляции для последующего медицинского наблюдения и обследования.

При осуществлении международных и внутренних авиарейсов:

- На всех этапах предполетных процедур и до посадки в воздушное судно сотрудники аэропортов, МВД КР и СКП ЦГСЭНТ МЗ КР контролируют строгое соблюдение принципа "социального дистанцирования" пассажирами и масочного режима, а во время полета контроль осуществляют экипаж и борт проводники воздушного судна;

- После прибытия воздушного судна в международные аэропорты КР сотрудниками СКП проводится термометрия на борту воздушного судна/в залах прилетов аэровокзальных комплексов. При выявлении клинических проявлений (температуры, кашля и др.) у пассажиров и членов экипажа, производится госпитализация дежурным санитарным транспортом в стационары, определенные МЗ КР. Работниками СКП проводится полная дезинфекция борта самолета на санитарной площадке;

- Лица без клинических проявлений, пропускаются для дальнейшего следования по маршруту.

Примечание:

- для граждан КР ПЦР-тесты не требуются, по прибытию в КР требуется соблюдать режим обязательной самоизоляции по месту пребывания и проживания в течение 14 дней;

- в случае необходимости, списки авиапассажиров, расположенных рядом с больным с подозрением на коронавирусную инфекцию, ОАО "Международный аэропорт "Манас" предоставляет работникам СКП для дальнейшего медицинского наблюдения;

- в случае истечения срока действия ПЦР-теста (72 часа) по объективным причинам, связанных с перелетом и задержкой авиарейсов, иностранный гражданин и лицо без гражданства обязан пройти ПЦР-исследование по месту прибытия.