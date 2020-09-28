На месторождении Терек-Сай заложили капсулу под строительство ЗИФ

На месторождении Терек-Сай Чаткальского района Джалал-Абадской области 26 сентября 2020 года состоялось торжественное мероприятия по закладке капсулы под строительство комплекса золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) и хвостохранилища.

В церемонии принимали участие премьер-министр КР Боронов К.А., а также руководство государственных органов, ОАО "Кыргызалтын", руководство "Дженгиз Холдинг" Шереф Дженгиз, Али Дженгиз, Йылмаз Шара, Асым Акбаш, Вели Гёкдере , Фикри Таракчи, Альп Тогай, Сельчук Йылмаз, Посол Турции в КР Дженгиз Камил Фырат, местные жители и главы местного айыльного аймака.

Данный проект при запуске фабрики на полную мощность позволит обеспечить работой до 1000 человек.

"Этот проект один из успешных бизнес-проектов Кыргызстана и Турции. Производительность будущей золотоизвлекательной фабрики будет составлять 1 млн. руды в год. Особенность производства – применение современных и передовых технологий. И самое - важное данный проект продлит жизнь рудника еще на 15-20 лет работы и обеспечит стабильной работой местных жителей Чаткальского района . На данный момент работой на предприятии заняты 646 человек, при полном запуске проекта работой будут обеспечены до 1000 человек. Также важно подчеркнуть, что в бюджет страны будет поступать ежегодно порядка 1 млр. сомов", - подчеркнули в ОАО "Кыргызалтын".

Как подчеркнул заместитель генерального директора "Эти Бакыр Терексай" Альп Тогай, все работы ведутся в строгом соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

"В технологической цепочке производства на Терексае применяется современное и высокопроизводительное оборудование зарубежного производства, сертифицированное и зарегистрированное по требованиям Кыргызстана, и привлечены лучшие мировые технологии переработки упорного минерального золотосодержащего сырья", - отметил Альп Тогай.

Напомним, ОсОО "Эти Бакыр Терексай" – совместное предприятие, где 25% капитала принадлежит ОАО "Кыргызалтын", 75% - турецкой компании "Эти Бакыр Терексай".