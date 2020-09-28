Сооронбай Жээнбеков встретился с Владимиром Путиным

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 28 сентября, в г. Сочи встретился с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего стратегического партнерства и союзничества, в том числе взаимодействия в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также перспективы углубления интеграции в рамках ЕАЭС.

Президент России Владимир Путин отметил, что Российская Федерация уважает суверенитет любой независимой страны и продолжит развивать отношения с Кыргызстаном в духе союзничества и стратегического партнёрства.

Владимир Путин также пожелал дальнейших успехов в реализации мер по развитию Кыргызстана. Он особо подчеркнул, что российская сторона заинтересована в стабильности в стране, в том числе и в поствыборный период.

"Вы знаете, что мы последовательно поддерживаем Ваши усилия, усилия руководства Кыргызстана по внутриполитической стабилизации в стране. Очень рассчитываем, что благодаря Вашим усилиям будет продолжаться. Мы, со своей стороны, будем делать всё, для того чтобы поддержать и Вас как Главу государства, и Кыргызстан, народ Кыргызстана в реализации тех масштабных целей, которые Вы ставите по развитию страны", - подчеркнул Президент России Владимир Путин.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что Кыргызстан всегда чувствует крепкое плечо России, как истинного стратегического союзника, особенно в нынешнее непростое время.

Сооронбай Жээнбеков еще раз поздравил Владимира Путина с первой в мире регистрацией вакцины против коронавирусной инфекции, выразив надежду на то, что она в скором времени станет общедоступной и для граждан Кыргызстана.

Он отметил заинтересованность в продолжении взаимовыгодного сотрудничества по энергетическим и инфраструктурным проектам, наращиванию торгово-экономического сотрудничества, в том числе и в рамках Евразийского экономического союза.

Президент Сооронбай Жээнбеков выразил благодарность российской стороне за оказываемую поддержку по ряду направлений и отметил, что Кыргызстан дорожит историческими дружественными отношениями с Россией, проверенными веками.

Стороны выразили готовность к углублению дальнейшего взаимодействия по всему спектру вопросов, представляющих взаимный интерес.