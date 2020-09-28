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Президент Сооронбай Жээнбеков с официальным визитом прибыл в Венгрию

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 28 сентября, с официальным визитом прибыл в Венгрию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

На летном поле международного аэропорта им. Ференца Листа г. Будапешт была выстроена Рота почетного караула, расстелена красная ковровая дорожка. Главу государства встретил вице-премьер-министр Венгрии Михай Варга.

В рамках официального визита Президент Сооронбай Жээнбеков проведет двусторонние переговоры с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Они подпишут Совместную декларацию между Кыргызской Республикой и Венгрией о стратегическом партнерстве.

Сооронбай Жээнбеков и Виктор Орбан совместно посетят европейское представительство Тюркского совета в г. Будапешт.

В рамках визита состоится подписание, Меморандума о создании Кыргызско-венгерского фонда развития и других документов о двустороннем сотрудничестве.

С участием делегации Кыргызской Республики состоится церемония присвоения сквера имени Чынгыза Айтматова в г. Будапешт.

В рамках официального визита Президент Сооронбай Жээнбеков также встретится с Президентом Яношем Адером и Председателем Национального собрания Ласло Кёвером.

В составе делегации Кыргызской Республики – министр иностранных дел Чынгыз Айдарбеков, заведующий отделом внешней политики Аппарата Президента Данияр Сыдыков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Венгрии Бакыт Джусупов, вице-премьер-министр Эркин Асрандиев, министр образования и науки Каныбек Исаков, министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Эркинбек Чодуев, министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов, министр финансов Бактыгуль Жеенбаева, министр экономики Санжар Муканбетов.


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URL: https://www.vb.kg/392412
Теги:
визит, Венгрия, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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