Это не плебисцит, а просто финиш

Чем ближе выборы, тем веселее. "Вечерка" разбиралась, какими политическими скандалами запомнилась прошедшая неделя

А ведь обещали мордобой

До дня голосования осталось меньше 9 дней. Сейчас идут теледебаты. Считается, что именно споры политиков в прямом эфире позволяют избирателям определиться с тем, за кого отдать свой голос.

В нашей стране теледебаты помогают сделать гораздо более значимый выбор: решить, кому из кандидатов не отдавать голос ни при каких обстоятельствах. Принять это решение помогают сами баллотирующиеся, не умеющие даже перед камерой скрыть аномалии своей поведенческой культуры.

Например, 23 сентября на телеканале ЭлТР повстречались представители трех партий: "Чон казат", "Ата Мекен", ветеранов войны в Афганистане и участников других боевых конфликтов. Дебаты кончились тем, что в прямом эфире чуть не приключился мордобой.

В ходе беседы чонказатовец Сыймык Жапыкеев обратился к Акбокону Таштанбекову, являющемуся председателем ветеранской партии, с вопросом про налоги с его фирмы. В результате завязалась словесная перепалка без особой, надо отметить, смысловой нагрузки.

Кандидаты препирались по поводу налогов до тех пор, пока Таштанбеков не заявил Жапыкееву, что идет на выборы только для того, чтобы "такие больные, как ты, не приходили на выборы и не занимали место в парламенте". Финалом этой высокоинтеллектуальной беседы политиков стала угроза Таштанбекова разбить лицо Жапыкееву и обещание поговорить с ним по–мужски после дебатов.

Боевика в конечном счете не получилось. Что в принципе вполне в духе партийцев - они, как правило, обещают и не выполняют. Зато случился драматический выход женщин из "Мекеним Кыргызстан" ("МК").

Дело в том, что 22 сентября, Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению референдумов исключила из списка партии семерых представительниц прекрасного пола.

Противники политобъединения сочли это дурным знаком для "МК": мол, крайне нехорошо, что за две недели до выборов партию покидают ее члены, особенно, если они женщины.

Однако это спорно. Если исходить из персоналий исключенных, то получается, что "МК" только выиграла от ухода некоторых. В их числе, например, Лунара Мамытова, которая ранее была депутатом от партии "Бир Бол" и работала замминистра социального развития.

Кто же такая Лунара Мамытова? С должности заместителя министра социального развития и труда ее уволили со скандалом из–за фактов несанкционированных командировок за рубеж без разрешения премьер–министра.

Уже после увольнения Мамытова снова стала героиней бурных обсуждений в СМИ из–за активности в социальных сетях. Бывший министр социального развития опубликовала в Twitter свои подсчеты ежедневного заработка учителя.

Так вот, по ее мнению, педагогам в нашей стране грех жаловаться: у учительницы младших классов за день набегает 6 тысяч сомов.

"Мне тут посчитали доход одной учительницы начальных классов... у которой 2 класса. Продленку проводит каждый день - с человека 300 сомов, по 20 учеников в среднем, получается в день только 6000 сомов... А это больше прожиточного минимума в месяц", - написала Лунара Мамытова. Эта удивительная арифметика вызвала бурю негодования в сетях против Мамытовой.

Потеря такой коллеги скорее удача для "Мекеним Кырыгызстан". Тем более что в партийном списке Мамытова значилась под номером 112 и вряд ли могла рассчитывать на мандат в новом созыве ЖК.

Тотальный подкуп

Подкуп голосов - нормально для Кыргызстана. Кто бы что не говорил. За годы независимости от этой практики избавиться не удалось. Единственное, что изменилось - ставки.

И вот на днях Генеральная прокуратура отчиталась, что работа по мониторингу публикаций и сообщений в средствах массовой информации и интернет–ресурсах страны о нарушениях избирательного законодательства продолжается.

А таковых немало. Надзорный орган сообщил, что проверил видеосюжет, где неустановленный мужчина в возрасте примерно 40–45 лет на бирже труда в селе Маевка Чуйской области сообщает о предложениях разных политических партий о голосовании в их пользу за вознаграждение от 1 до 3 тысяч сомов. Публикация направлена в ОВД Аламединского района. Она зарегистрирована в Едином реестре преступлений и проступков по статье 192 УК КР (Подкуп избирателей).

Другой материал зарегистрирован на основании разговора опять же неустановленной женщины азиатской национальности. Она от имени (неназванных прокуратурой) политических партий обещала избирателям за их голоса отремонтировать автодороги в Сокулукском районе.

В милиции Жайылского района также зарегистрирован факт подкупа избирателей. На территории школы № 3 в городе Кара–Балте неизвестный, представившись активистом политической партии "Кыргызстан", предлагал избирателям по 2 тысячи сомов. Эта публикация из соцсетей направлена в ОВД района и зарегистрирована в ЕРПП.

В ряду нарушителей оказалась и партия "Республика". Стало известно, что из–за попытки купить голоса избирателей на допрос в УВД Баткенской области вызвали аж целого главу партии штаба партии в регионе.

Как уточняется, 22 сентября, в 13.00 у Дома культуры имени Мамажанова в Кадамджае проводили встречу члены партии "Республика". По некоторым данным, начальник штаба партии раздавал гражданам деньги. Данный факт был зарегистрирован по статье "Подкуп избирателей" УК КР, начато досудебное производство.

Инцидент с "Республикой" выглядит немного неубедительно. Особенно, если учесть, что Омурбек Бабанов открестился от своего детища и подчеркивает, что ни тыйыном не участвует в избирательной кампании. А если и помогает, то только добрым советом.

В это легко поверить. Кампания у республиканцев очень скромная - ни телепередач, ни гигантских билбордов, ни листовок, сыплющихся на головы избирателей с самолета. Видно, что тратятся по минимуму. Не сравнить с президентскими выборами, когда денег явно не жалели и портреты Бабанова украшали буквально все стены города.

Спикер и суйунчу

Есть ли у "Республики" финансовые средства на подкуп избирателей, непонятно. Но если даже нет, то республиканцы могли бы поучиться, как добиваться лояльности электората за деньги, но без ущерба для своего кармана. В качестве тренера можно было бы посоветовать спикера действующего парламента Дастана Джумабекова. Недавно он сумел создать уникальный прецедент.

В ходе предвыборной агитации - он участвует в качестве кандидата от партии "Кыргызстан" - Джумабеков сильно отличился. Во время своей поездки в Талас он подарил матери новорожденного ребенка суйунчу в размере 50 тысяч сомов за то, что она назвала сына в честь него.

Тогда в пресс–службе парламента распространили пресс–релиз о том, что Джумабеков выделил эти деньги из средств своей семьи. Однако позже пресс– секретарь спикера Жоомарт Максатбеков сообщил одному из отечественных интернет–изданий, что деньги для семьи выделили из фонда торага Жогорку Кенеша, поскольку Джумабеков посетил Талас в качестве спикера, а не как кандидат от партии "Кыргызстан".

Позже член ЦИК Атыр Абдрахматова предложила рассмотреть снятие кандидатуры Джумабекова или всей партии "Кыргызстан" с предвыборной гонки, так как подарок спикера может считаться прямым подкупом избирателей. ЦИК голосовала за исключение Джумабекова из списков кандидатов в депутаты от партии "Кыргызстан", но предложение не набрало необходимых восьми голосов членов комиссии. Так как решение необходимо было принять, то на голосование поставили вопрос о вынесении письменного преду-преждения партии "Кыргызстан" за нарушение правил агитации.

В результате предупреждением и ограничились. А зря. Вся эта история не понравилась правозащитникам.

И понятно почему: получается, что члены партий, баллотирующихся в ЖК, пытаются купить избирателей за средства из бюджета, то есть фактически за их же деньги. В итоге член правозащитной организации "Коалиция за демократию и гражданское общество" Эрик Ирискулбеков сообщил, что они подали иск в Административный суд Бишкека на Центральную избирательную комиссию из–за решения Центризбиркома не снимать спикера парламента Дастана Джумабекова с выборов.

Опять ЦИКу придется судиться. Причем этой осенью Центр-избиркому не везет с судебными делами - все решения по ним не в пользу комиссии.

К слову, финт Дастана Джумабекова с суйунчу - достойный штрих к его портрету. Этого спикера кыргызстанцы точно не забудут: он легко переименовывал немецкие города, призывал следовать наставлениям муфтията для более интенсивного развития Кыргызстана, путал кыргызские слова, кричал на коллег.

подтекст

А если без шуток, то вся эта избирательная кампания выглядит плачевно, если не сказать убого. Большинство партий просто выдохлись к финишу агитационного марафона. Да и стартовали–то без особого задора.

Все мы ждали, что к концу гонки на стол будут выложены главные козыри: начнется война предвыборных программ, персон или компроматов. Надеялись, что появятся новые, харизматичные и сильные политические лидеры. Но ничего подобного не случилось и видно уже не случится.

По данным ЦИК, на сегодня все политические объединения в общем потратили на выборы около полумиллиарда сомов. Деньги спустили, а эффекта ноль.

Почему так получилось? Скорее всего, потому что партийцы переоценили некоторые инструменты в своем агитационном наборе. Из–за коронавируса нельзя было собирать толпы как раньше, поэтому ставки сделали на охмурение электората в социальных сетях и проиграли. Ярким примером того, как плохо сейчас работает интернет–вербовка, можно считать митинг "Против всех". Из него вышел пшик, даже смешно было, поскольку пришли всего 15 человек.

Баннеры тоже не сработали. А все потому, что они не дают никакой информации о партиях. Билборды эффективны, если только на них вместе с понятными народу лозунгами изображены узнаваемые вожди: "Ата Мекен" - значит Текебаев, "Республика" - значит Бабанов. А все новички электорату до лампочки - молодым и рьяным нужно еще заработать популярность.