В Баткенской области сняли введенные накануне ограничения из-за COVID-19

По поручению Республиканского штаба Баткенский областной штаб пересмотрел ограничения, введенные в регионе накануне.

"При пересмотре принятых мер, были учтены обращения водителей общественного транспорта и местных жителей к местной власти о том, что ограничения напрямую влияют на их жилищные условия. А также их готовность строгого соблюдения санитарных требований в общественном транспорте, на скотных рынках, в мечетях и торговых центрах", - говорится в сообщении.

В связи с этим, также облштаб пересмотрел ограничения и разрешил работать с соблюдением санитарных требований.

При этом сохраняется строгий контроль соблюдения масочного режима и ограничение на проведение тоев, свадеб, поминок.

На рынках, в торговых центрах, магазинах, ресторанах и общественных местах ежедневно будут проводиться рейды и дезинфекция для соблюдения санитарных требований. К нарушителям, напоминают в Республиканском штабе, будут принимать соответствующие меры.