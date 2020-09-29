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ГРС запустила новый сервис для водителей "Готовность ВУ"

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- Екатерина Улитина
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Государственная регистрационная служба запустила новый сервис в мобильном приложении "Услуги ГРС". Сервис "Готовность ВУ" позволяет отслеживать на какой стадии находится заявление на получение нового водительского удостоверения.

Кроме того, в приложении также возможно сверить штрафы по системе "Безопасный город", проверить стоит ли авто под арестом, узнать количество зарегистрированных транспортных средств, а также проверить документы на авто.

Чтобы облегчить гражданам получение сведений о действительности бумажных документов и выписок Государственной регистрационной службы, содержащих QR-код в приложение был добавлен считыватель QR-кода. Это могут быть актовые записи ЗАГС (свидетельства о рождении, смерти, о заключении брака, о расторжении брака нового образца -2017 года); выписка из ЕГРН (единый государственный реестр населения), а также справка о регистрации иностранных граждан.

Для того, чтобы пользователю не нужно было вспоминать, что он уже искал в приложении, добавлена еще одна функция "История запросов".

Для обратной связи добавлена функция "Написать нам" во вкладке настройки, куда все могут отправить свои замечания и предложения. 

Приложение доступно пользователям смартфонов на платформе Андроид. Достаточно скачать приложение "Услуги ГРС" в Play Market. Для пользователей устройств с операционной системой iOS приложение будет доступно в скором времени.

Разработчиком мобильного приложения является ГП "Инфоком" при ГРС.

Мобильная версия портала стала доступна гражданам Кыргызстана с 14 августа текущего года, около 20 тысяч пользователей уже загрузили ее на свои смартфоны.


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URL: https://www.vb.kg/392419
Теги:
ГРС, Инфоком, Интернет, Кыргызстан
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