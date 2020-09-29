Российский режиссер назвал Кыргызстан страной парадоксов, рек и ледников

Российский фильм "Вода. Время жажды" - о глобальном водном кризисе, снятый в Кыргызстане - взял Гран-при международного российско-норвежского кинофестиваля "Северный характер - GreenScreen!".

Президент Международного фестиваля "Северный характер" Светлана Солдатова рассказала редакции VB.KG почему фильм снимался именно в Кыргызстане.

- Фильм "Вода. Время жажды" Евгения Безбородова - высокохудожественный, автору удалось настолько проникновенно рассказать о водной проблеме, с которой сталкиваются в Кыргызстане, что все члены жюри, а это представители Швеции, Норвегии, России, без исключения проголосовали за присуждение Гран-при. Причем, вы сами понимаете фестиваль проходил в странах с избытком воды: моря, океаны, реки, озера, и при этом сама тема раскрыта настолько убедительно, что это заставило всех задуматься, взглянуть в суть проблемы. Каковы могут быть последствия для различных территорий на земле, если не думать о водных проблемах. – сказала она.

На наши вопрос согласился ответить и сам Победитель кинофестиваля - режиссер-документалист из России - Евгений Безбородов, который отметил, что его фильм принят также для рассмотрения на Киевский международный фестиваль и Байкальский фестиваль "Человек и природа".

- Но я очень рад, что первый приз за эту работу получен именно на Международном фестивале фильмов об экологии "Северный характер". Пандемия внесла свои коррективы, и фестиваль частично проходил онлайн.

Почему для съемок своего фильма вы выбрали именно Кыргызстан, ведь проблемы с водой есть во многих странах мира?

- На самом деле тема экологии мне близка. Я живу в городе Лобня, рядом лес, и для меня и моей семьи норма во время прогулок убирать мусор в лесу, собирать там пластик. А после фильма, после поездки в Кыргызстан - я теперь экономлю воду. Кыргызстан идеально подошел для съемок: у вас идеальная локация: во первых налицо сама проблема - нехватка воды в селах, плюс несколько природных зон в относительно небольшой удаленности друг от друга: и ледники можно снять и горы и территории, где уже людям не хватает воды. Плюс ученые Тяньшанского высокогорного института согласились рассказать о своих исследованиях.

Какой главный вывод вы сделали для себя после съемок и выхода этого фильма?

- Люди совсем не думают о воде! Совсем не понимают всей трагичности ситуации! Если мусор видно, мы о нем говорим, устраиваем субботники, активничаем, а про воду считаем должны говорить ученые, жители села. А это не так! Каждый человек должен говорить об этом! Каждый! И в Кыргызстане и в Москве! Пришло время думать о воде!

Как проходили сами съемки? Вы успели снять до короновируса?

- Наш фильм мы сняли в Кыргызстане летом 2019 года. По сути мы с нашими героями фильма (а это гляциологи, инженеры, ученые, экологи, местные жители, руководители пастбищных комитетов, представители власти) искали ответ на вопрос, почему при наличии большого количества ледников в нашей стране многие ее жители лишены доступа к чистой питьевой воде?

Общались с экспертами: некоторые из них считают, что недостаток Н2О - серьезная угроза человечеству и уже сейчас одна из причин экологической миграции, в том числе и на территории Кыргызстана.

Мы побывали в музее воды, расположенном в здании Кыргызского национального аграрного университета. Мы снимали фильм о том что происходит в селах когда из них уходит вода. И это на контрасте с красотой природы Кыргызстана: озера, реки, жемчужина Иссык–Куль, разнообразие животного и растительного мира.

За душу берет весь трагизм того, что происходит с ледниками, природой Кыргызстана. В ходе съемок мы размещали свои впечатления от поездки, удивительные пейзажные фотографии людей, с которыми встречались в стране. Мы снимали и то что видели в дороге: очереди к колонкам в некоторых селах, дети, купающиеся в любых водоемах с водой, даже небольших лужах, поливальщиков-мирабов.

А люди на земле видят, понимают что с водой что-то не так?

- В народе всегда понимали, что вода - это богатство. Мы записывали народные выражения, поговорки, изречения мудрецов, которые подчеркивают ценность воды. Глобальности проблемы скорее всего не видят. Не понимают, как решить эту проблему? Нужны общие усилия.

Вы побывали и на леднике?

- Самое сложное впечатление осталось после посещения ледника. Проблема глобального потепления не миф. Вместе с сотрудниками Тянь–Шаньского научного центра мы провели два дня на леднике Кара–Баткак. За 60 лет наблюдений он отошел от метеостанции на 450 (!) метров, а на его новой границе появилась первая маленькая елочка, которую гляциологи приметили и оберегают. Такая же ситуация и с другими ледниками по всей планете. Ученые сказали, если ледяные накопления Кыргызстана будут таять так же интенсивно, к 2100 году они исчезнут совсем. А это грозит экологической катастрофой для всей Средней Азии, и не только.

Евгений называет Кыргызстан страной парадоксов, рек и ледников. А еще образно водонапорной башней Средней Азии. Именно от нее питаются водой соседние страны - Казахстан и Узбекистан. И при этом - нонсенс - в самом Кыргызстане с водой большие проблемы.

Во время поездки создатели фильма узнали, что сотни сел не имеют доступа к чистой питьевой воде, берут ее из загрязненных арыков и озер, к которым часто нужно идти по несколько километров. На кадрах - типичные сценки. Ребятишки (обычно они становятся водоносами) стоят в очереди к единственной в селе колонке, которая постоянно пересыхает. При этом село находится на берегу Иссык–Куля, но вода в нем соленая, использовать ее нельзя. Так же плохо обстоят дела и с поливом. Ледники тают, климат меняется, речки пересыхают, подземные воды тоже. Людям нечем орошать поля, поить скот. Из–за этого разоряются хозяйства, пустеют села.

Евгений Безбородов: Когда живешь в Москве или еще где–нибудь в Европе, как–то не особо об этом задумываешься, но здесь отчетливо понимаешь, что вода - это не безграничный ресурс и, если ничего не менять, однажды она может закончиться. Пришло время думать о сохранении ледников, об экономном капельном орошении, появлении воды в каждом доме! Можно привлекать и современные технологии, и опыт поколений, стран. Вода - общая проблема.

Авторы фильма выражают благодарность кыргызстанцам за помощь при съемках фильма :

- Тянь-Шаньский высокогорный научный центр и лично Рысбека Сатылканова, Данияра Саякбаева, Жаната Абдыраева

Общественный фонд Camp Alatoo, Региональный экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦА) и лично Зууру Мамадалиеву, Аспаринский гидроучасток Панфиловского РУВХ и лично Турсунбека Баяпинова, Тимура Ахматова

А также Алму Карсимбек, Алмаза Исманова, Мурата Жолукеева, переводчика Бакыта Басарбека.

- метеорологу Андрею Подрезову, научному сотруднику ТШВНЦ Данияру Саякбаеву, научному руководителю Института водных проблем РАН Виктору Данилову-Данильян, гидрологу Екатерине Сахваевой, житель села Чолпон Урмату Омурбекову, гляциологу Рыскулу Усубалиеву, сотруднику фонда CAMP Alatoo Аиде Гареевой, сотруднику гидроучастка Тимуру Ахматову, сотруднику фонда CAMP Alatoo Азамату Усупекову, Операторы Дамиру Якубову, Вячеславу Гусеву, режиссеру монтажа и композитору Дарье Гарбузняк, звукорежиссеру Андрею Жучкову. Гидам: Татьяне Фроловой и Дмитрию Евченко.