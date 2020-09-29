В Кыргызстане продолжают дорожать основные продукты питания

В Кыргызстане продолжают расти цены на мясо, сахар, растительное масло и некоторые другие продукты питания. Анализ цен был опубликован на сайте Министерства экономики КР.

Так, за неделю по всем областям средние розничные цены на сахар поднялись от 2 до 8 сом за 1 кг. В Бишкеке средняя розничная цена на сахар-песок составила 45-48 сом за 1 кг. За неделю цена поднялась на 5 сом.

Цены на рис за последние дни остались без изменения и колеблются от 70 до 170 сомов за килограмм в зависимости от сорта.

В Иссык-Кульской области, в Токмоке и в Оше цены на растительное масло поднялись от 2 до 10 сомов.

На рынках г. Бишкек растительное масло подорожало примерно на 5 сомов в середине августа. С тех пор стоимость удерживается на отметке 73-100 сомов за 1 литр.

Во всех областях Кыргызстана наблюдается рост стоимости мяса. Резкий скачок цены был зафиксирован в последних числах августа. Тогда говядина подорожала сразу на 40-50 сомов и более. За прошедшую неделю в Бишкеке цена увеличилась еще на 10-20 сомов. Говяжья вырезка стоит от 420 (Аламединский рынок) до 490 (Орто-Сайский рынок) сомов. Стоимость мяса говядины составляет от 350 до 390 сомов за килограмм.

Дороже всего мясо обойдется в Ошской и Джалал-Абадской областях, а также в Кара-Балте. Здесь цены за килограмм достигают 490 сомов. За год килограмм мяса подорожал на 80-100 сомов.

В министерстве экономики связывают рост цен на мясо с увеличением экспорта сельхоз животных в соседние Республики Узбекистан и Таджикистан.

За последние недели стоимость овощей и фруктов осталась без изменений, есть тенденции к удешевлению некоторых видов. При этом, анализ Минэкономики показывает, что дешевле всего покупать овощи на рынке Сары-Озон. На других столичных рынках стоимость может быть выше на 30-60%.