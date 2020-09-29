Дипломаты КР помогают пострадавшим в Подмосковье соотечественникам

Ситуация с кыргызстанцами, пострадавшими в результате обрушения 27 сентября в подмосковном городе Ступино пешеходного моста, взята на личный контроль Чрезвычайным и Полномочным Послом КР в РФ Аликбеком Джекшенкуловым. Сотрудники сейчас активно занимаются решением вопросов, связанных с оказанием помощи соотечественникам.

В результате этого ЧП пострадало 54 человека, 29 из них пришлось госпитализировать. Граждане Кыргызстана, получившие особо тяжелые травмы, транспортировались в лечебные учреждения Московской области силами санавиации. В посольстве рассказали, что в больницу Ступино было доставлено 20 человек, с ушибами, переломами, все сейчас находятся в удовлетворительном состоянии. В больницу города Домодедово помещены трое, их прооперировали, один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Троих привезли в больницу Подольска, где одному сделали операцию. Еще три человека стали пациентами лечебных учреждений Раменска, Солнечногорска,- Красногорска.

С момента получения информации о случившемся посольство установило оперативную связь с МЧС РФ по Московской области, станцией скорой медицинской помощи городского округа Ступино. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники посольства, все пострадавшие были пофамильно зафиксированы.

Также проведены переговоры с руководством компании "FM Logistic", на территории которой произошло ЧП, в том числе, с директором по персоналу и коммуникации М.Шиповаловой. В результате достигнута договоренность о том, что эта компания в полном объеме обеспечит необходимой медицинской помощью нуждающихся в ней, включая реабилитацию всех пострадавших через российскую страховую компанию "Альфа". Также каждому из 160 сотрудников, вышедших в этот день на смену, будет выплачено единовременное пособие в размере 50 тысяч рублей, а родственникам всех тяжело пострадавших – оплачены перелеты из Кыргызстана в Москву. От компании получено соответствующее гарантийное письмо.

Сотрудники посольства навещают соотечественников в больницах, находятся на связи с их медперсоналом. И информируют родных и близких пострадавших о состоянии последних, о принимаемых посольством мерах по обеспечению их прав. Для этого кыргызские дипломаты уже провели совместно с сотрудниками Трудовой инспекции Московской области анкетирование граждан КР с целью подтверждения их трудовой деятельности.

Посольством также направлены официальные обращения в прокуратуру и УМВД РФ по Московской области с просьбой о проведении тщательного и объективного расследования случившегося, привлечения виновных лиц к строгой ответственности. Эти же просьбы озвучены во время встреч с представителями данных ведомств и Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

По результатам проверочных мероприятий возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей".