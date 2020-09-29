Президент Сооронбай Жээнбеков возложил венок на площади Героев в Будапеште

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 29 сентября, в рамках официального визита в Венгрию возложил венок на площади Героев г. Будапешт. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Церемония прошла с участием Роты почетного караула, под сопровождение военного оркестра. Глава государства почтил память выдающихся венгерских деятелей и личностей, внесших вклад в становление венгерской государственности.

Площадь Героев - одна из главных площадей г. Будапешт, являющаяся частью Всемирного наследия ЮНЕСКО. В центре площади Героев возвышается мемориал Тысячелетия с архангелом Гавриилом на вершине и 7 вождями мадьяр на постаменте, посвященный обретению венграми Родины и основанию Венгерского королевства, а также 2 колоннады со скульптурами выдающихся венгерских деятелей. Перед мемориалом установлена памятная плита в честь венгерских героев.