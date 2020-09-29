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Президент Сооронбай Жээнбеков возложил венок на площади Героев в Будапеште

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 29 сентября, в рамках официального визита в Венгрию возложил венок на площади Героев г. Будапешт. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Церемония прошла с участием Роты почетного караула, под сопровождение военного оркестра. Глава государства почтил память выдающихся венгерских деятелей и личностей, внесших вклад в становление венгерской государственности.

Площадь Героев - одна из главных площадей г. Будапешт, являющаяся частью Всемирного наследия ЮНЕСКО. В центре площади Героев возвышается мемориал Тысячелетия с архангелом Гавриилом на вершине и 7 вождями мадьяр на постаменте, посвященный обретению венграми Родины и основанию Венгерского королевства, а также 2 колоннады со скульптурами выдающихся венгерских деятелей. Перед мемориалом установлена памятная плита в честь венгерских героев.


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URL: https://www.vb.kg/392432
Теги:
визит, Венгрия, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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