В РФ экс-судью осудят за взятку от кыргызстанца

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя Советского районного суда в Красноярске Сергей Тупеко, который находится в отставке. Он подозревается в получении взятки от кыргызстанца.

Сергей Тупеко, по информации, ведомства рассматривал уголовное дело по обвинению гражданина Кыргызстана, который обвинялся в незаконном обороте наркотиков, в феврале 2019 года. По версии следствия, судья получил взятку от брата подсудимого, за смягчение приговора и назначении незначительного наказания. А также – за помощь в передаче осужденного в Кыргызстан для дальнейшего отбывания наказания.

Размер незаконного вознаграждения составил 1,2 миллиона рублей. Однако сразу же после получения взятки экс-судья и посредник были задержаны сотрудниками ФСБ.

После согласия квалификационной коллегии судей Красноярского края председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело. Тупеко, который еще в прошлом году отправился в отставку, подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки). Проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении судьи, поручено следственному управлению СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В отношении кыргызстанца-посредника во взяточничестве также ведется следствие.