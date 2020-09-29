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Жээнбеков: Венгрия стала нашим первым стратегическим партнером в Европе

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- Бакыт Басарбек
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Президент КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 29 сентября, в г. Будапешт встретился с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Обсуждены актуальные вопросы и перспективы двустороннего сотрудничества.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, приветствуя Президента Сооронбая Жээнбекова, выразил ему благодарность за прибытие в страну с представительной делегацией, включающей руководителей ряда министерств страны.

Он отметил, что венгерский народ особо уважает народы мира с древней культурой и историей, коим является и кыргызский народ.

"Венгрия рассматривает Кыргызстан как страну с древними культурными традициями и глубокой культурой", - подчеркнул Виктор Орбан.

Премьер-министр Венгрии рассказал об особенностях и ценностях политической культуры страны, о структуре и деятельности Правительства, остановился на актуальных направлениях его деятельности, отметив готовность к расширению совместного сотрудничества с Кыргызстаном.

Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что на переговорах в узком формате удалось конструктивно обсудить широкий спектр вопросов.

Особо отметил, что кыргызско-венгерское сотрудничество имеет большой потенциал для дальнейшего расширения, с удовлетворением добавив, что сегодня оно выходит на новый стратегический уровень.

Сооронбай Жээнбеков согласился с мнением Виктора Орбана о важности перехода от слов к делу в деле развития двустороннего сотрудничества.

"Мы рады, что Венгрия стала нашим первым стратегическим партнером в Европе. У нас предметная повестка, которая охватывает вопросы в политической, экономической и гуманитарной сферах", - подчеркнул Президент.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что создание кыргызско-венгерского фонда развития внесет значительный вклад в развитие малого и среднего бизнеса в стране в постпандемический период.

Также он выразил уверенность в том, что проведение первого кыргызско-венгерского бизнес-форума позволит наладить прямые деловые контакты между предпринимателями двух стран и придать дополнительный импульс торгово-экономическому сотрудничеству.

Кроме того, Сооронбай Жээнбеков выразил благодарность за присвоение скверу в г. Будапешт имени великого кыргызского писателя Чынгыза Айтматова и увеличение квот для студентов.

Президент Сооронбай Жээнбеков пригласил Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана посетить Кыргызстан с государственным визитом.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что у двух народов много общего. Это тесные исторические и культурные связи. Надеюсь, что результаты моего визита дадут конкретные результаты и укрепят сотрудничество по всем направлениям", - заключил Президент Сооронбай Жээнбеков.


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URL: https://www.vb.kg/392440
Теги:
президент, Венгрия, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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