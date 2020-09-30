Краевед: надо исправить путаницу с вершинами Кыргызского хребта

Бишкекский ветеран-геолог и ветеран-альпинист Владимир Петров – автор нескольких книг и сотен статей по истории нашей столицы. Сейчас Петров занят большой работой о вершинах центральной, самой высокой, части Кыргызского хребта, которые в хорошую погоду прекрасно видны с территории Бишкека и окрестностей.

С материалами своего нового краеведческого труда, который в принципе можно назвать "Лучше гор могут быть только бишкекские горы", Петров познакомил VB.KG.

- Высшая точка хребта Кыргызский Ала-Too - пик Семенова-Тян-Шанского (4895 метров). Этим именем он был назван знаменитым географом и путешественником Иваном Мушкетовым (1850-1902). Но в 1943-м советские военные топографы внесли путаницу, назвав высшую точку пиком Западный Аламедин. И эта ошибка утвердилась в топографии и академической науке, - отмечает Петров.

А в 1950-м группа альпинистов под руководством Афанасия Шубина по праву первовосходителей дала высшей точке Кыргызского хребта имя Семенова-Тян-Шанского.

Между альпинистами и военными топографами оказалась дистанция немалого размера. У этих топографов все было под грифом "секретно". Названия гор – тоже.

Надо добавить, что 120 лет назад авторитетная "Большая энциклопедия. Cловарь общедоступных сведений по всем отраслям знаний", C.-Петербург, 1900 год издания, назвала самой высокой вершиной Александровского, ныне Кыргызского, хребта пик Семенова. (Почетное прибавление к своей фамилии, Тян-Шанский, этот географ, путешественник, общественный и государственный деятель получил позднее, в мае 1906 года.)

После вольной или невольной ошибки советских военных топографов 1943 года самая высокая вершина Кыргызского хребта была названа пик Западный Аламедин или просто пик Аламедин (Аламедюн). На разных картах и в разных энциклопедиях и разночтения сохранились до наших дней. Википедии на английском, немецком и чешском языках называют самой высокой вершиной Кыргызского хребта пик Семенова-Тян-Шанского. Википедия на кыргызском – пик Аламюдюн. В Википедии на русском языке специальной статьи о самой высокой вершине Кыргызского хребта нет вообще.

В фундаментальном "Атласе Киргизской ССР" (М., 1987) как самая высокая вершина Кыргызского хребта фигурирует пик Аламюдюн высотой 4895 метров.

Краеведы во главе с Владимиром Петровым отмечают еще такие вершины Кыргызского хребта. Пик Кыргызстана очень величественный поднимается практически от берега верхнего течения реки Аламедин. Не очень далеко от него расположен и пик Михаила Фрунзе.

Пик Павлика Морозова давно переименован в пик фрунзенского-бишкекского мастера по альпинизму Боривого Рудольфовича Маречека (рядом – пик его жены, тоже мастера по альпинизму Анастасии Бондаренко). Пик "Спартак" (был назван так в честь спортобщества) – теперь носит имя Турдакуна Усубалиева. Известны и недавно получившие свои имена пики Чингиза Айтматова и Владимира Путина.

- Однако многие ли из бишкекчан смогут правильно назвать хотя бы одну-две вершины Кыргызского хребта, парящие над нашим мегаполисом? - вопрос краеведов вполне риторический.