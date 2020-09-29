Капитальный ремонт больницы в г. Токмок завершен на 98%

Капитальный ремонт больницы в г.Токмок, начатый в июле 2020 года, завершен на 98%. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Проектная мощность объекта рассчитана на 216 койко-мест. Сметная стоимость – 63 млн 682 тыс. 9 сомов, из них профинансировано 45 млн 700 тыс. сомов.

Проведены необходимые монтажные и электромонтажные работы. Обновлены кровля здания и котельной, завершаются работы внутренней и наружной отделки. Установлены новые оконные, дверные блоки и внутренние перегородки. Заменены санприборы, пожарная сигнализация, внутренняя вентиляция и отопление. Обновлены внутренние и наружные водопроводы и канализации, а также работы по устройству септика. Завершаются работы навеса главного входа в здание.

Ремонтные работы на объекте планируется завершить до конца сентября.