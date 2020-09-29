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Жээнбеков и Орбан подписали документ о стратегическом партнерстве

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- Бакыт Басарбек
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В рамках официального визита Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова в Венгрию сегодня, 29 сентября, в г. Будапешт подписан ряд документов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Сооронбай Жээнбеков и Премьер-министр Венгрии подписали Совместную декларацию между Кыргызской Республикой и Венгрией о стратегическом партнерстве.

Также подписаны следующие документы, направленные на расширение двустороннего сотрудничества стран:

- Меморандум между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Венгрии о кыргызско-венгерском фонде развития;

- Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Венгрии об избежании двойного налогообложения;

- Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Венгрии по защите и поощрению инвестиций;

- Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашения об образовании между Министерством образования и науки Кыргызской Республики и Министерством внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии об увеличении квотных мест с 75 до 150 мест;

- Меморандум между Министерством экономики Кыргызской Республики и Министерством иностранных дел и торговли Венгрии о сотрудничестве в области цифровизации экономики;

- Соглашение между Министерством здравоохранения Кыргызской Республики и Министерством социальных ресурсов Венгрии о сотрудничестве в области здравоохранения;

- Соглашение между Аппаратом Полномочного представителя Правительства Кыргызской Республики в Джалал-Абадской области (Кыргызская Республика) и Дьёр-Мошон-Шопрон Венгрии о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве;

- Соглашение о сотрудничестве в области карантина растений между Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики и Министерством сельского хозяйства Венгрии;

- Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Венгрии о международном автомобильном сообщении;

- Меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством водных ресурсов при Правительстве Кыргызской Республики и Министерством внутренних дел Венгрии о сотрудничестве в области управления водными ресурсами;

- Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерствами финансов Кыргызской Республики и Венгрии;

- Меморандум о сотрудничестве между Министерством чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики и Министерством внутренних дел Венгрии в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Также в ходе кыргызско-венгерского бизнес-форума в г. Будапешт, проходящего в рамках официального визита Президента Сооронбая Жээнбекова ожидается подписание:

- Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Агентством по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики и Агентством по продвижению Венгерского экспорта;

- Меморандум по сотрудничеству между Торгово-промышленной палатой Кыргызской Республики и Торгово-промышленной палатой Венгрии;

- Меморандум по сотрудничеству между Торгово-промышленной палатой Кыргызской Республики и Торгово-промышленной палатой г. Будапешт.


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URL: https://www.vb.kg/392446
Теги:
Сооронбай Жээнбеков, Венгрия, сотрудничество, Кыргызстан, премьер-министр
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