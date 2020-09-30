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Что не так в рулевой рейке

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Читайте, если хотите уберечь автомобиль от серьезных поломок, а себя - от неожиданных расходов. Какие же можно встретить неисправности этого узла:

1.Что сразу становится заметным - масляные пятна на асфальте или на полу гаража. Это течь.

В агрегаты с гидроусилителем устанавливают силовые сальники, которые удерживают масло внутри рейки и защищают ее от протеканий. Также в рейках с ГУР используют уплотнительные резиновые и тефлоновые кольца, которые нужны для корректной циркуляции масла. Уплотнительные элементы делают из прочных и износоустойчивых материалов - маслостойкой резины, тефлона и металлических сплавов. К сожалению, вечные материалы пока не придумали, поэтому любые детали со временем изнашиваются и теряют свойства. Неисправность, которая чаще всего встречается в рейках с ГУР, - течь масла.

Разберемся - почему протекает масло в рейке с ГУР. Сальники распределителя и гидроцилиндра стираются в результате обычного механического износа. Подвижные детали рейки (шток, червячный вал, золотниковый механизм) трутся о сальники и постепенно их изнашивают.

Детали рейки ржавеют, когда износились пыльники и в агрегат попала влага. Ржавчина на штоке и распределителе ускоряют износ сальников и быстро приводят к течи агрегата.

Под действием постоянного давления, масла и высоких температур уплотнительные кольца и сальники со временем теряют форму и физические свойства, что нарушает герметичность рейки и приводит к течи. потому что развалился подшипник в распределителе, износились опорные втулки.

Если на месте стоянок под автомобилем появляются масляные пятна, постоянно падает уровень жидкости в бачке ГУР, и колеса с запозданием реагируют на поворот руля, проверьте состояние рулевой рейки. Также эти признаки могут сигнализировать о течи насоса ГУР, трубок и шлангов, бачка с жидкостью. Поэтому будьте внимательны при осмотре и не забудьте проверить другие узлы и детали рулевого управления.

2.Следующая проблема - стуки и люфты.

Часто водители жалуются на стук в районе передней оси. Стук часто сопровождается люфтом руля, что особенно ощутимо, когда вы едете по ухабистой дороге. В большинстве случаев виновница стуков - неисправная рулевая рейка. Стучать и люфтить может любая рейка, независимо от конструкции и типа агрегата.

Обычно стучат некорректно отрегулированные рейки, а также агрегаты, в которых износилась боковая поджимка штока. В этих случаях шток и червячный вал распределителя бьются друг о друга, зубья валов разрушаются.

Если нарушилось положение штока рейки, то, помимо стука, водитель почувствует характерные вибрации на руле. Если в автомобиле установлена механическая рулевая рейка, то никаких других признаков у некорректной регулировки не будет.

В рейках с усилителями руля разболтанный зубчатый сектор становится причиной неисправности других элементов системы.

В гидравлических рейках неисправный передающий механизм изнашивает сальники, что приводит к течи.

Еще одна причина стуков и люфтов - изношенный подшипник распределителя. Подшипники тоже не вечные - они "стареют", разрушаются от механического трения, ржавления распределителя и неаккуратной езды по неровной дороге. Чтобы устранить неисправность, замените непригодный подшипник и проверьте состояние других элементов распределителя на предмет повреждений и коррозии.

Некоторые водители забывают или не знают о существовании сальника–пыльника, который закрывает распределитель рейки сверху и защищает его от ржавчины и грязи. Так вот, стоит периодически проверять, в каком он состоянии - этот защитный элемент выполняет ту же функцию, что и пыльники рейки.

Шток также тарахтит, если износились опорные втулки. Точнее, не втулка, а элементы рейки, которые находятся не на своем месте. Рейка с разбитыми втулками будет стучать, а вот вибраций и люфта на руле не будет. Причины износа втулок стандартные: механический износ, коррозия на валу, резкие удары и вибрация при движении.

Стук в районе передней оси также может быть вызван неисправностями рулевых тяг и наконечников. А еще могут стучать стойки амортизаторов. Но в этих случаях вы не почувствуете вибраций на руле. Если стук есть, но с рейкой все в порядке, проверьте ходовую - возможно, проблема с ней.


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URL: https://www.vb.kg/392450
Теги:
автомобили
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