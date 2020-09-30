Алмазбека Атамбаева доставят в суд по делу о событиях в Кой-Таше

Бывший президент Алмазбек Атамбаев все-таки будет участвовать в судебном разбирательстве по делу о событиях в Кой-Таше. Он будет доставлен на следующее заседание, которое состоится 2 октября.

"В Первомайском районном суде продолжается судебное разбирательство по событиям в Кой-Таше. Адвокат Сергей Слесарев попросил судью обеспечить доставку экс-президента Алмазбека Атамбаева для участия в процессе. Судья Марат Сыдыков удовлетворил данное ходатайство. Экс-президент будет доставлен в суд на следующее заседание, которое состоится 2 октября", - написала на своей странице в соцсетях Кундуз Жолдубаева.

Напомним, 1 июня председательствующий судья по делу Марат Сыдыков удалил бывшего президента с процессов до конца судебного расследования. Причиной послужило то, что Алмазбек Атамбаев отказался по состоянию здоровья находиться за стеклянным ограждением вместе с остальными обвиняемыми.

Следствие по делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа было завершено 10 января, 14 лицам были вручены уведомления о подозрении в совершении преступления. В том числе бывший президент Алмазбек Атамбаев, два депутата Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова. Им предъявлено обвинение по десяти статьям, помимо прочего "Убийство" и "Покушение на насильственный захват власти". В отношении еще пяти человек уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ними соглашения о сотрудничестве.