ВНИМАНИЕ! Пройдите удалённую идентификацию в MegaPay до 1 октября

Успейте пройти удалённую идентификацию до 1 октября 2020 года и воспользуйтесь расширенными возможностями приложения MegaPay, позволяющего оплачивать более 300 услуг быстро, удобно и безопасно.
При прохождении удаленной идентификации через мобильный кошелёк MegaPay абонент получает бесплатный пакет – "БЕЗЛИМИТ на все" на 7 дней (звонки и SMS внутри сети и безлимитный Интернет).
Как пройти идентификацию?
Готово!
Какие преимущества получает идентифицированный пользователь MegaPay?
ВНИМАНИЕ! С 1 октября 2020 оплата услуг через неидентифицированные кошельки, согласно требованиям Национального Банка КР, станет недоступна.
Индивидуальные абоненты могут пройти удаленную идентификацию в приложении MegaPay. Корпоративным абонентам для идентификации мобильного кошелька необходимо обратиться в Центры продаж и обслуживания компании MegaCom, предъявив паспорт.
MegaPay - ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!