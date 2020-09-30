ВНИМАНИЕ! Пройдите удалённую идентификацию в MegaPay до 1 октября

Успейте пройти удалённую идентификацию до 1 октября 2020 года и воспользуйтесь расширенными возможностями приложения MegaPay, позволяющего оплачивать более 300 услуг быстро, удобно и безопасно.

При прохождении удаленной идентификации через мобильный кошелёк MegaPay абонент получает бесплатный пакет – "БЕЗЛИМИТ на все" на 7 дней (звонки и SMS внутри сети и безлимитный Интернет).

Как пройти идентификацию?

Необходимо скачать или обновить приложение MegaPay в Google Play Market или App Store; Зайти во вкладку "Баланс" и нажать +; Выбрать раздел "удаленная идентификация"; Сфотографировать обе стороны ID-паспорта; Сфотографировать своё лицо; Ввести данные ID-паспорта.

Готово!

Какие преимущества получает идентифицированный пользователь MegaPay?

Пользователям доступен полный спектр услуг, включая государственные. Идентифицированные пользователи могут обналичить деньги путём перевода средств на карты "Элкарт". Пользователи получают возможность осуществлять переводы денежных средств.

ВНИМАНИЕ! С 1 октября 2020 оплата услуг через неидентифицированные кошельки, согласно требованиям Национального Банка КР, станет недоступна.

Индивидуальные абоненты могут пройти удаленную идентификацию в приложении MegaPay. Корпоративным абонентам для идентификации мобильного кошелька необходимо обратиться в Центры продаж и обслуживания компании MegaCom, предъявив паспорт.

MegaPay - ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!