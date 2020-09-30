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В Кыргызстане предлагают отдать премьер-министру внешнюю политику

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- Виктория Гунгер
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Новый ЖК должен отдать внешнюю политику премьер-министру, министр иностранных дел должен работать не с президентом, а с премьер-министром, как и все остальные министры. Министром иностранных дел должен быть принципиальный политик, а не чиновник-бюрократ, не имеющий своей позиции. Об этом в соцсетях написал активист Нурсултан Акылбек.

По его мнению, достаточно изменить один закон, чтобы полностью переформатировать внешнюю политику.

- Мы сейчас стоим у опасной черты, нам нужен сильный министр, который будет иметь влияние и на президента, и на правительство с парламентом. Этот вопрос очень щепетильный и очень важный. Для этого необходимо резко повысить критерии оценки министров. Это должно быть не "уят кылбады бизди", а очень высокая планка, - отметил Нурсултан Акылбек.


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URL: https://www.vb.kg/392475
Теги:
правительство, президент, Кыргызстан, политика, премьер-министр, #Выборы2020
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