Строительство и ремонт медучреждений в регионах КР практически завершено

Строительство и ремонт медицинских учреждений в регионах страны практически завершено, на сегодняшний день идет установка необходимого медицинского оборудования, мебели и инвентаря. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

В республике, в условиях пандемии коронавирусной инфекции и нехватки койко-мест в медицинских учреждениях, ведётся капитальный ремонт и реконструкция старых, а в городах – Бишкек, Ош и Нарын – строительство новых больниц.

Капитальный ремонт и реконструкция ряда медицинских учреждений завершены – в селе Баш-Булак Кара-Сууйского района, в селе Орловка Кеминского района, городах Чолпон-Ата, Каракол, Баткен, Кон-Жангак и Джалал-Абад. В городах Токмок, Талас и Ош работы идут согласно графику и будут завершены в октябре 2020 года.

Вместе с тем, строительство новой инфекционной больницы в городе Бишкеке отстает от графика.

Премьер-министр КР Кубатбек Боронов ознакомился сегодня с ходом строительства инфекционной больницы. Он выразил недовольство затягиванием сроков работ, указав, что и по качеству работы имеются ряд нареканий.

"В короткие сроки все необходимые работы по строительству и благоустройству территории должны быть завершены. Говорилось, что строительные работы будут завершены в срок. Не успели. Вам было предоставлено еще немного времени. Необходимо максимально оперативно завершить все работы", – сказал Боронов.

Представители фирмы-подрядчика и Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства КР проинформировал главу правительства о проводимых работах на участках, подключении водоснабжения и канализации, подчеркнув, что все работы на объекте будут завершены в ближайшее время.

Представители министерства здравоохранения КР сообщили, что в новой инфекционной больнице предусмотрено отделение интенсивной терапии и реанимационный блок. Все палаты будут оснащены необходимым оборудованием и соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам. Как только строительные работы будут завершены, начнется установка медицинского оборудования и необходимого инвентаря.