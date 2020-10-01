"Неуважаемые бизнесмены! Скоро мы вас отключим" - мэрия о долгах за воду

"Неуважаемые бизнесмены! Скоро мы вас отключим…". С таким заявлением к должникам по оплате за питьевую воду обратилась мэрия Бишкека.

"Дорогие предприниматели! Чтобы не получить такое уведомление, убедительно просим вас своевременно вносить плату за воду и погасить задолженности", - отмечают в столичном муниципалитете.

В ведомстве подчеркивают, что за все время карантина ПЭУ "Бишкекводоканал" ни на минуту не прекращал работу, обеспечивая город чистой питьевой водой. Даже пандемия КОВИД-19 не стала преградой, бесперебойно поставлялась вода в дома горожан, поликлиники и больницы и другие социально-значимые объекты.

Качество питьевой воды тоже неизменно, соответствует техническим нормам согласно регламенту о питьевой воде. В Бишкеке из кранов течет артезианская минерализованная вода, ведь она добывается в 300 подземных скважинах из глубины от 60 до 180 метров. За счет этого все минералы сохраняются в воде, и не требует искусственного вмешательства.

"Мы с пониманием относимся к финансовой ситуации наших горожан, предпринимателей, поэтому "Бишкекводоканал" не отключал дебиторам воду, приостановил начисление пени", - говорят в мэрии.

По данным муниципалитета, на сентябрь месяц дебиторская задолженность ПЭУ "Бишкекводоканал" составила 152 миллиона 696 тысяч 995,92 сомов, из них более 5 млн. должны бюджетные организации, более 90 млн. сомов задолжали горожане. Самый серьезный долг - порядка 57 млн. сомов - у коммерсантов и айыльных аймаков Сокулукского и Аламединского райнов.

"Мы убедительно просим вас погасить задолженность за потребление холодной водой и обслуживание стоков. Иначе мы будем вынуждены прекратить подачу питьевой воды. Отметим, что своевременная оплата за воду позволяет нам стабильно и бесперебойно обеспечивать всех бишкекчан водой. Мы должны модернизировать оборудование и проводить ремонтно-профилактические работы", - аргументировали в ведомстве.

Оплатить можно даже не выходя из дома, - через мобильные приложения "Элсом", "Мега24", "О! Деньги", а также другие мобильные приложения и терминалы.