В Узбекистане от COVID-19 умер 11-летний ребенок

Минздрав Узбекистана накануне сообщил о смерти 11-летнего мальчика от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщает издание nuz.uz.

Согласно данным ведомства, ребенок проживал в Бостанлыкском районе. Других подробностей не сообщается.

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Напомним, по итогам 17 сентября в стране было зарегистрировано 599 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, пишет издание.

По статистики Минздрава РУз, на сегодняшний день от COVID-19 выздоровело 46 092 человек из 49 761 зарегистрированных пациентов.