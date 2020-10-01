В Кыргызстане у мужчин меньше шансов дожить до пенсии, чем у женщин

Численность женщин старше трудоспособного возраста в Кыргызстане превысила численность мужчин в 2,3 раза. Об этом говорится в обзоре Национального статистического комитета, подготовленного ко Дню пожилых людей.

В Кыргызстане численность лиц старше трудоспособного возраста ежегодно увеличивается. Это обусловлено переходом в пенсионный возраст поколения 1950-х годов рождения, более многочисленного по сравнению с военным поколением. Только за последние пять лет численность лиц данной возрастной группы в целом по республике увеличилась почти на 100 тыс. человек, или на 24 процента.

На начало 2020 года в Кыргызской Республике проживало 526 тыс. граждан старше трудоспособного возраста, или каждый восьмой её житель. Численность мужчин старше трудоспособного возраста (63 года и старше) составила более 158 тыс. человек, или 4,9 процента мужского населения, а численность женщин (58 лет и старше) – около 368 тыс. человек, или 11,2 процента женского населения. При этом, численность женщин данной возрастной группы превысила численность мужчин на 209 тыс. человек, или в 2,3 раза. Численность постоянного населения Кыргызской Республики в возрасте 65 лет и старше по полу в 2020 году (оценка на начало года, тыс. человек)

Таким образом, основную часть жителей республики старше трудоспособного возраста составляют женщины, так как продолжительность их жизни выше, чем мужчин. В 2019 году ожидаемая продолжительность жизни для мужчин составила 67,6 лет, для женщин - 75,8 лет. Разрыв в продолжительности жизни связан с различиями в уровне смертности полов: смертность мужчин примерно в полтора раза выше смертности женщин.

Вероятность дожить до пенсионного возраста составляет у женщин около 90 процентов, у мужчин - 70 процентов. Здесь следует также учесть, что пенсионный возраст женщин наступает на пять лет раньше (у мужчин - в 63 года, у женщин - в 58 лет). Современные 60-летние женщины имеют вероятность прожить еще в среднем более 20 лет, мужчины - 14 лет.

Согласно возрастной классификации ООН, если в общей численности населения доля лиц в возрасте 65 лет и старше ниже 4 процентов, то население такой страны считается молодым, если в интервале от 4 до 7 процентов - население на пороге старости, если выше 7 процентов - старое население.

Население Кыргызстана постепенно приближается к порогу старости: на начало 2020 года в возрасте 65 лет и старше находились 317 тыс., или 4,9 процента кыргызстанцев. Тем не менее, этот показатель значительно ниже показателя других стран СНГ (в 2018 году показатель по Азербайджану - 6,8 процента, Казахстану - 7,3 процента, Армении - 11,9 процента, России - 14,6 процента, Беларусии - 15,2 процента). По прогнозу ООН, в Кыргызстане данная тенденция проявится примерно к 2030г., когда доля пожилых людей в возрасте 65 лет и старше приблизится к 7 процентам.

В органах Социального фонда Кыргызской Республики и других министерств и ведомств на конец 2019 года на учете состояло около 715 тыс. пенсионеров, из которых почти 530 тыс. человек, или 74 процента являлись получателями пенсий по возрасту.

Средний размер назначенных месячных пенсий в 2019 году составил 5 960 сомов, что в 1,4 раза превысило бюджет прожиточного минимума для пенсионеров (4 287 сомов). Доля расходов на пенсионное обеспечение в объеме расходов Социального фонда Кыргызской Республики в 2019 году составила 85,3 процента.

Международный день пожилых людей отмечается ежегодно 1 октября. Решение об этом было принято в декабре 1990 года Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Целью проведения Дня пожилых людей является привлечение внимания мировой общественности к проблемам и нуждам людей пожилого возраста, поддержание у них чувства нужности обществу, повышение степени информированности общественности о демографическом старении общества.