Камила Талиева пояснила, почему она покинула "Социал-демократов"

Экс-министр культуры Камила Талиева вышла из списка кандидатов в депутаты от партии "Социал-демократы", в котором она было под №13. Решение ЦИК принял на основании письменного уведомления политической партии "Социал-демократы" об исключении из списка кандидатов.

Как пояснила сама Талиева на своей странице в соцсети, она решила отказаться от участия в выборах, чтобы продолжать служить народу ради его будущего.

Также из списка кандидатов в депутаты от партии "Социал-демократы" решением ЦИК были исключены:

- Маматбуваев Бахадир Сайдуллаевич

- Самиева Машхура Шавкатовна

- Заитов Мамир Моминжанович