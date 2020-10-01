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Камила Талиева пояснила, почему она покинула "Социал-демократов"

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- Бакыт Басарбек
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Экс-министр культуры Камила Талиева вышла из списка кандидатов в депутаты от партии "Социал-демократы", в котором она было под №13. Решение ЦИК принял на основании письменного уведомления политической партии "Социал-демократы" об исключении из списка кандидатов.

Как пояснила сама Талиева на своей странице в соцсети, она решила отказаться от участия в выборах, чтобы продолжать служить народу ради его будущего.

Также из списка кандидатов в депутаты от партии "Социал-демократы" решением ЦИК были исключены:

- Маматбуваев Бахадир Сайдуллаевич

- Самиева Машхура Шавкатовна

- Заитов Мамир Моминжанович


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URL: https://www.vb.kg/392497
Теги:
выборы, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Камила Талиева
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