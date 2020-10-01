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Президент поздравил кыргызстанцев с Международным днем пожилых людей

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 1 октября, поздравил кыргызстанцев с Международным днем пожилых людей.

Текст поздравления Главы государства:

"Уважаемые представители старшего поколения,

Дорогие ветераны!

Поздравляю с сегодняшним Международным днем пожилых людей.

Для нашего народа почитание пожилых, уважение старшего поколения - веками были нормой жизни.

Мы и впредь должны строго придерживаться этих традиций и обычаев нашего народа, составляющих основу нашей национальной чести.

Не только в этот день, но и навсегда уважение к людям старшего поколения, всесторонняя поддержка, теплое отношение к каждому пожилому человеку - должны быть обыденными явлениями в нашем обществе.

Богатый жизненный опыт и глубокая мудрость представителей старшего поколения служат хорошим уроком для нашей молодежи.

Выражаю Вам огромную благодарность за то, что Вы сохраняете духовные сокровища, благородные качества и культурные богатства нашего народа и передаете их подрастающему поколению!

Желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия".


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URL: https://www.vb.kg/392499
Теги:
пожилые люди, президент, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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