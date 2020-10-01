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Максат Мамытканов: Идет массированная кампания черного пиара перед выборами

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- Екатерина Улитина
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Идет массированная кампания черного пиара перед днем голосования. Об этом в комментарии VB.KG заявил лидер партии "Чон Казат" Максат Мамытканов.

Он подчеркнул, что его партия стала объектом этой кампании.

- Информация в этих роликах бред и домыслы. Наша партия не получала финансирование от иностранных граждан. Деньги для участия в выборах нам собрали люди, - заявил он.

При этом Мамытканов признал, что разговаривал с российским политологом Владимиром Ященко по телефону, но никогда лично с ним не встречался.

- Кто организовывает слежку и прослушку в нашей стране всем известно. Перед днем голосования идет массированная атака на нашу партию

Он отметил, что партия "Чон Казат" готовится выступить с заявлением, после того как лидеры партии вернутся из Иссык-Кульской области, где проводят встречи с избирателями.

Отметим, сегодня в социальных сетях появились сразу два ролика. В первом опубликована аудиозапись, в которой мужчины, якобы Максат Мамытканов и Владимир Ященко обсуждают предстоящие выборы и расклад политических сил. Ященко, которого называют другом семьи Бакиевых, просит обратить внимание на происходящее в Беларуси, где после выборов не утихают народные протесты.

На втором видео Максам Мамытканов встречается в кафе якобы с агентом иностранных спецслужб. Звука в видео нет, о чем говорят мужчины не слышно, но в видео есть титры. Из написанного текста следует, что Мамытканов просит $500 тысяч, в обмен он предлагает недра Кыргызстана для разработки. Второй мужчина соглашается дать деньги с условием, что они будут направлены на организацию митингов как в Беларуси.

Отметим, выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 4 октября.


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URL: https://www.vb.kg/392501
Теги:
выборы, Кыргызстан, Максат Мамытканов
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