Жээнбеков вручил государственные награды медикам

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 1 октября, вручил государственные награды медикам и лицам, отличившимся в борьбе против пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Государственных наград удостоены медики, а также сотрудники спасательных служб, правоохранительных и других государственных органов, задействованных в борьбе с пандемией, волонтеры-студенты медицинских факультетов, журналисты.

"Я еще раз с гордостью хотел бы отметить высокий уровень солидарности и единства нашего народа. Многие наши граждане, независимо от возраста и положения, активно оказывали помощь тем, кто нуждался в поддержке. Сплоченность нашего народа спасла жизни сотен наших граждан", - подчеркнул Глава государства.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что вся страна была свидетелем героического труда и чистых намерений всех тех, кто боролся с заболеванием.

"Вы в самые сложные для народа дни были на передовой борьбы с инфекцией, с честью и с высокой гражданской ответственностью выполняли свой профессиональный долг. Не зная отдыха, днем и ночью, невзирая на усталость, вы вели борьбу со страшной болезнью, рискуя не только собственной жизнью и здоровьем, но и родителей, детей и близких", - подчеркнул Президент.

В своей речи Глава государства отметил особую роль медицинских работников в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

"В условиях такого нелегкого испытания, когда решается судьба народа, всю свою надежду люди связывали с вами, вся нагрузка легла на плечи наших врачей. Весь наш народ верил в наших медиков. Вы спасли жизни около пятидесяти тысяч наших граждан. Все эти люди и их близкие не устают благодарить вас за спасенные жизни", - подчеркнул Президент.

Он с сожалением добавил, что не удалось спасти всех, кто попал в лапы коварной болезни.

"Мы потеряли многих наших соотечественников, людей, которые внесли неоценимый вклад во благо нашего государства. Пусть земля им будет пухом! Их светлый образ мы навсегда сохраним в наших сердцах", - сказал Глава государства.

Сооронбай Жээнбеков отметил поддержку международных организаций и стран-партнеров. Напомнил, что из Российской Федерации и Китайской Народной Республики прибыли медицинские специалисты.

Также он выразил благодарность всем соотечественникам за рубежом, которые прибыли на помощь своему Отечеству.

Тем не менее, как отметил Президент, опасность еще не миновала, в связи с чем принимаются все меры для устранения последствий коронавируса.

"Строятся новые учреждения системы здравоохранения, ремонтируются старые. С учетом дефицита медицинских кадров, было принято решение об увеличении количества грантовых мест в вузах", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства отметил, что предстоит сделать еще немало работы и решить множество проблем.

"Ситуация по борьбе с инфекцией выявила проблемы системы здравоохранения, которые накапливались годами. Одной из главных проблем была нехватка медицинского персонала, специалистов по борьбе с инфекцией. Для решения проблем в секторе здравоохранения необходимы системные изменения. Мы рассмотрим данный вопрос на заседании Совета безопасности. Для обеспечения совместной работы всех государственных органов в борьбе с этим заболеванием определим ключевые области и задачи", - подчеркнул Прези дент.

Как отметил Сооронбай Жээнбеков, основной целью изменений станут совершенствование управления системой здравоохранения и качества предоставляемых медицинских услуг, а также широкое внедрение цифровых технологий во все сферы здравоохранения.

"Мы обязаны обеспечить качественной медицинской помощью все слои населения, независимо от их местонахождения или социального статуса. Можно с уверенностью сказать, что мы добьемся этих целей. Потому что есть вы, наши дорогие медики, являющиеся опорой нашего народа в трудную минуту", - особо подчеркнул Глава государства.

Сооронбай Жээнбеков добавил, что всех граждан страны объединяет одна общая задача - предотвращение дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

"Мы стремимся объединить усилия государственной власти, гражданского и делового сообществ, а также международных партнеров. В то же время необходимо, чтобы каждый гражданин осознавал свою высокую гражданскую ответственность за себя и своих близких", - отметил Президент.

В завершении речи Глава государства еще раз высоко оценил неустанный труд врачей.

"Сегодня я с большой гордостью вручаю вам высшие государственные награды. Примите эти награды как признание ваших заслуг и проявление глубокой благодарности и искреннего уважения нашего народа вам, а также всем работникам сферы здравоохранения. Сегодня мы воздаем должное и благодарим тысячи наших врачей, принявших участие в этой борьбе", - заключил Президент Сооронбай Жээнбеков.