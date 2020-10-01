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В Жогорку Кенеше за 3 дня до выборов появился новый депутат

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане за три дня до выборов появился новый депутат Жогорку Кенеша. Вакантный депутатский мандат получил Султанбек Анарбаев от партии "Кыргызстан".

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР на заседании 30 сентября постановила признать Анарбаева Султанбека Сатывалдиевича – кандидата в депутаты Жогорку Кенеша КР, следующего в списке кандидатов от политической партии "Кыргызстан", избранным депутатом Жогорку Кенеша КР.

Решение принято в связи с наличием вакантного мандата депутата Жогорку Кенеша КР, в соответствии с частями 3, 4-1 статьи 65 конституционного закона КР "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", статьями 7, 18 Закона Кыргызской Республики "Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики".

Отметим, согласно закону "О статусе депутата ЖК КР" парламентарии имеют ряд привилегий. В том числе, до истечения срока своей деятельности они имею право на бесплатные - жилье в столице, связь, проезд в общественном транспорте и пр.; депутат не может быть арестован, задержан, обыскан. Также граждане, исполнявшие депутатские полномочия, по достижению возраста имеют право на назначение пенсии за особые заслуги и предоставление льгот в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством КР.

Выборы депутатов Жогорку Кенеша 7 созыва состоятся 4 октября.


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URL: https://www.vb.kg/392506
Теги:
выборы, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат, ЦИК
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