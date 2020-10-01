"Дордой" вновь стал чемпионом страны

Футболисты бишкекского "Дордоя" обыграв сегодня, 1 октября, столичную "Алгу" со счетом 5:1, за тур до окончания национального первенства стали чемпионами страны. Золотые медали они завоевывали 12 раз!

До матча с "Алгой" чемпионство "Дордоя" было под большим вопросом. Да, они побеждали во многих матчах, но не редко играли вничью с более слабыми соперниками, да и победы давались дордоевцам с большим трудом. Футболисты не горели особым желанием показать свою чемпионскую игру, много ошибок допускали в атакующих действиях. Тренер нашего чемпиона россиянин Александр Крестинин еще в августе рассказал корреспонденту VB.KG, что футболисты из-за карантина не смогли должным образом подготовиться к турниру, а потому выглядят на поле не очень убедительно. С этим мнением наставника "Дордоя" согласиться было трудно. Ведь и остальные команды не имели возможности проводить полноценные тренировки. К тому же поле отмены розыгрыша Кубка Азиатской футбольной конфедерации игроки "Дордоя" не были мотированы на демонстрацию футбола высокого уровня.

Но в матче с "Алгой", в котором решалась судьба золотых медалей, подопечные Александра Крестинина проявили себя себя с самой лучшей стороны. Уже на 15 минуте поединке белорусский легионер Максим Шило отправил головой мяч в ворота голкипера "Алги" Павла Матяша, который до этого, кстати, несколько лет защищал цвета "Дордоя". Через десять минут Шило сумел пробить мяч сквозь частокол ног защитников "Алги" - 2:0! Алгинцы, конечно, не ожидали такого печального для них дебюта. К тому же накануне в матче с "Абдыш-Атой" (Кант) получили повреждения самый опытный защитник Вениамин Шумейко и полузащитник, умеющий надежно играть в обороне, Анаталий Власичев. Эти потери для "Алги" в матче с "Дордоем" оказались невосполнимыми.

Алгинцы не опустили руки после двух пропущенных "банок" и сами стали опасно играть в штрафной площадке дордоевцев, но все их усилия оказывались тшетными. Соперник желал завоевать золотые медали именно в этот день. а потому и в обороне играл безукоризненно. Третий мяч в свои ворота алгинцы получили удара Бекжана Сагынбаева.Затем алгинцы смогли отыграться, забив гол престижа, но это только еще больше придало сил без пяти минут ченмпиону. Гульжигит Борубаев и Кайрат Жыргалбек уулу влепили еще два мяча в ворота Павла Матяша.

Однозначно, "Дордой" в этом матче был намного сильнее "Алги". Прежде всего всего по составу игроков. В рядах чемпиона выступает немало опытных футболистов, который в свое время успешно выступали в зарубежных клубах. Вместе с ними на поле уверенно действуют выпускники Академии футбола "Дордой". Кстати, эта кузница футбольных талантов уже давно стала лучшей в Кыргызстане.А вот состав "Алги" даже у ее болельщиков вызывает немало вопросов. Цвета некогда популярного клуба защищают недостаточно обученные игроки, которые на поле ничем особым не запоминаются .Но есть вероятность, что "Алга" вновь вернет утраченные позиции.

Месяц назад президентом этого клуба стал бывший алгинец Меклис Кошалиев, который был одним из лучших полузащитников нашей команды в 70-80-х годах прошлого века. После 1991 года Кошалиев работал тренером национальной сборной Кыргызстана и нескольких ведущих клубов страны, затем долгое время возглавлял республиканскую СДЮШОР по футболу. Но самое главное, Меклис Бейшенович - человек амбициозный, самолюбивый. Он уже сейчас настраивает своих подопечных на высоколассную, эффективную игру. Смеем надеяться, президент "Алги" в будущем году проведет в клубе необходимые реформы. Вот только бы он в отчаянии не решился уйти в отставку. Подобной капитуляции болельщики ему не простят

Если судьба первого места в чемпионате страны определена, то за втрое и третье предстоит отчаянная борьба между "Алгой" и "Нефтчи" из Кочкор - Аты. Матч между этими командами состоится 6 октября.