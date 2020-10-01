Семья бишкекчанки может лишиться единственного жилья из-за решений судов

Семья бишкекчанки Оксаны Крестьяниной может лишиться единственного жилья и остаться на улице из-за, мягко говоря, странных решений судов. Служители Фемиды посчитали справедливым и законным оставить женщину без единственного жилья, в котором она постоянно проживает с мужем, детьми и внуками.

История началась в марте 2016 года. Оксана работала бригадиром строительной бригады. Они делали ремонт квартиры, расположенной в элитном жилгородке "Ницца".

- При растопке камина, который был незаконно установлен в квартире на втором этаже многоэтажки, возник пожар. Никаких разрешительных документов на установку камина у хозяев квартиры не было. "Поскольку ремонт проводился зимой, мы, с разрешения хозяйки растапливали камин, так как другого отопления в квартире не было", - рассказывает Оксана.

Согласно заключению сотрудников МЧС причиной пожара стали нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Оксану Крестьянину представили в качестве основной и единственной виновницы пожара. А хозяйка квартиры, которая незаконно установила в квартире камин (что категорически запрещено), которая давала указание о его топке в холодное время года, которая выделяла деньги на приобретение угля для топки камина, оказалась ни при чём!

При этом, в возбуждении уголовного дела следственными органами было отказано в связи с отсутствием в ее действиях признаков состава преступления.

Однако 27 декабря 2017 года Ленинский районный суд города Бишкек в порядке уже гражданского судопроизводства выносит решение о взыскании с Крестьяниной Оксаны в пользу собственника квартиры в качестве компенсации убытков 6 млн 771 тысяча 935 сомов. Позже Верховный суд уменьшил сумму компенсации до 4 млн 703 тысяч 820 сомов.

Несмотря на то, что Крестьянина Оксана считала взыскание с неё суммы компенсации незаконной, она старалась исполнить решение суда и по частям погасить долг. В частности, она предлагала взыскать в счёт компенсации убытков дачный участок, принадлежащий её престарелой матери или выплату долг в рассрочку.

Однако, несмотря на это, 16 марта 2020 года по заявлению взыскателя Ленинский районный суд Бишкека в рамках исполнительного производства в целях исполнения решения суда вынес определение об обращении взыскания на квартиру, которая принадлежит Оксане и в которой она постоянно проживает со своей семьёй.

Апелляционная инстанция оставила это определение в силе.

При этом в ходе судебных процессов были предоставлены доказательства того, что эта квартира является единственным жильём Оксаны Крестьяниной в котором она постоянно проживает с мужем, с сыном и его женой и их двумя малолетними детьми.

Решение об изъятии квартиры было принято несмотря на то, что законы прямо запрещают изымать единственную жилплощадь у собственника. Данная норма четко прописана в Законе "О статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве" (ч.4 ст. 65, ст.77 ) .

В Приложении 2 к вышеуказанному закону сказано:

"… Взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на жилой дом, в котором должник и его семья постоянно проживают … "

Для сравнения, в Уголовно-исполнительном кодексе Кыргызской Республики предусмотрена норма, согласно которой конфискации по приговору суда не подлежит жилой дом, квартира или отдельные их части, если осужденный и его семья постоянно в них проживают.

Таким образом, закон защищает даже людей, совершивших преступление, и запрещает изымать у них жилье, в котором они постоянно проживают. В данном же случае без крыши над головой может остаться не преступник, а женщина, мать, которая всю жизнь зарабатывала на жизнь честным трудом и к тому же, борется с онкологическим заболеванием.

6 октября 2020 года Верховный суд Кыргызской Республики будет рассматривать кассационную жалобу Крестьяниной Оксаны. На заседании суд поставит точку, встав или на сторону закона и справедливости или же согласится с выводами своих коллег из нижестоящих судов.