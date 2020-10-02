Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что до 1 млн видов растений и животных находятся под угрозой исчезновения, передает ТАСС.

30 сентября глава британского правительства выступит на саммите по биоразнообразию ООН. В своей речи, распространенной канцелярией, Джонсон отмечает, что "почти 70% животного мира было потеряно за последние полвека - целая жизнь для многих из нас, но лишь мгновение по меркам эволюции".

По его словам, нарушение природного равновесия будет иметь "катастрофические последствия для экономики, климата, продовольственной безопасности, общественного здравоохранения и всех Целей устойчивого развития". Джонсон призвал международное сообщество скоординировать действия, чтобы остановить сокращение биоразнообразия.

Ранее на этой неделе участники мероприятия для лидеров стран - членов ООН взяли на себя обязательства принимать активные меры для защиты природы.

В Великобритании планируется до 2030 года довести территорию заповедных зон с 26% до 30% от площади Соединенного Королевства. В прошлом году Великобритания также объявила о создании альянса стран (Global ocean alliance), поддерживающих создание особо охраняемых природных зон на 30% площади мирового океана к 2030 году. Его членами, помимо Соединенного Королевства, являются Белиз, Бельгия, Габон, Италия, Канада, Кения, Коста-Рика, Нигерия, Португалия, Финляндия, ФРГ, Хорватия, Швеция, Эквадор и другие государства. Международная инициатива 30by30 ("30% к 2030 году") предполагает, что странам мира следует превратить в природоохранные зоны 30% своей сухопутной территории к 2030 году.

По данным Всемирного фонда природы (WWF) популяция диких животных в мире с 1970 по 2016 год сократилась на 68%.

28 сентября комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект об исключении земель из состава особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Законопроект государственного совета Удмуртии был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента 10 июля. Он допускал исключение земельных участков из границ ООПТ в случаях, когда их использование нецелесообразно "ввиду отсутствия в их границах природных комплексов и объектов, имеющих особое экологическое, научное и иное особо ценное значение, при наличии материалов экологических и научных изысканий, обосновывающих целесообразность изменения границ таких ООПТ"