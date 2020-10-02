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Почему "Эркиндик" и "Жибек Жолу" называли в честь царских генералов?

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- Александр Тузов
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Заведующий кафедрой истории Кыргызстана и зарубежного Востока Бишкекского государственного университета имени Кусеина Карасаева Доолотбек Сапаралиев сообщил VB.KG о своем интересном открытии в Центральном государственном архиве Республики Казахстан.

Согласно архивным документам, в 1912 году главные пишпекские улицы, Бульварная (нынешний Эркиндик) и Ташкентская (ныне Жибек Жолу) были переименованы в честь генералов Колпаковского и Циммермана! Однако эти переименования оказались совершенно забытыми и даже засекреченными после российских революций 1917 года. Ни одна энциклопедия или вообще книга по истории Кыргызстана и Пишпека-Фрунзе-Бишкека об этом ничего не сообщает.

Профессор Сапаралиев обнаружил никогда не публиковавшееся постановление собрания пишпекских уполномоченных (нечто вроде нынешнего Бишкекского горкенеша) "по поводу проведения 50-летия взятия города Пишпека русскими войсками". Собрание уполномоченных заседало под председательством городского старосты Алексеева в составе уполномоченных с кыргызской, дунганской и русскими фамилиями: Терентьева, Исабаева, Матянью, Калинина, Бочкарева, Боголюбова, Махонькова, Кушакова, Леснова, Рыбина, Рыбьянова и Павлова.

Они на своем заседании говорили о том, что кокандское укрепление Пишпек русским войскам пришлось бомбардировать из артиллерийских орудий дважды. В первый раз отрядом полковника Циммермана осадные работы продолжались с 31 августа по 4 сентября 1860 года, после чего было подготовлено к штурму, но 5 сентября крепость сдалась. Впоследствии в виду ухода русских войск, кокандцы снова заняли Пишпек и возвели вновь укрепление. В октябре 1862 года полковник Колпаковский с отрядом подошел к Пишпеку и приступил к осадным работам. После усиленной несколько дней бомбардировки, 24 октября был подготовлен штурм, но крепость сдалась. При этом деле у нас было убито 7 человек и засыпано землей от взрыва порохового погреба 22 человека. За взятие Пишпека полковник Колпаковский был произведен в генерал-майоры.

- Таким образом, история указывает на двух главных деятелей взятия русскими крепости Пишпека – полковника Циммермана и генерала Колпаковского, - сделали вывод пишпекские начальники.

Они дружно проголосовали за то, чтобы "в историческую годовщину 50-летия взятия русскими крепости Пишпека, по силе своей возможности, увековечить память доблестных героев Циммермана и Колпаковского. 1) В память 50-летия взятия крепости Пишпек, где впоследствии основался нынешний город Пишпек, городской Бульвар наименовать именем Колпаковского; 2) Ташкентскую улицу переименовать в Циммермановскую; 3) в день юбилея 24 октября отслужить панихиду по воинам павшим при взятии крепости, а вечером на бульваре Колпаковского устроить иллюминацию и 4) для устройства памятника генералу Колпаковскому внести в смету на будущий 1913 год триста рублей, а на недостающую потребную сумму открыть подписку".

Насчет памятника Колпаковскому все осталось на бумаге, а вот переименования удалось сделать. Но очень ненадолго. Понятно, что после 1917 года на долгие десятилетия имена этих генералов оказались под фактическим запретом.

Профессор Сапаралиев обещает сообщать VB.KG и о своих новых открытиях в архивах Кыргызстана, Казахстана, России, Узбекистана, Китая и других стран.


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URL: https://www.vb.kg/392518
Теги:
вуз, Казахстан, Китай, книги, памятник, революция, Россия, Узбекистан, юбилей, архив, Бишкек, Переименование улиц, #vb.kg
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