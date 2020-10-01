MegaCom опровергает факт провокационных рассылок от имени политпартий

ЗАО "Альфа Телеком" (оператор сотовой связи MegaCom) официально заявляет о непричастности к рассылкам провокационного характера якобы от имени политических партий, затрагивающим честь и достоинство определенных организаций и отдельных лиц.

По данным технических специалистов компании, провокационные SMS-сообщения, якобы распространенные через сеть MegaCom, были разосланы десяткам абонентов с номера, не зарегистрированного в сети оператора, международной компанией, базирующейся за пределами Кыргызской Республики. Подобные SMS-рассылки зачастую осуществляются через специальные приложения, позволяющие сменить имя отправителя.

Вероятно, имеет место провокация со стороны лиц и компаний, заинтересованных в дискредитации ЗАО "Альфа Телеком".

Подчёркиваем, что оператор сотовой связи MegaCom не получал заявок от каких-либо политических партий на осуществление SMS-рассылок. ЗАО "Альфа Телеком" является аполитичной организацией и придерживается этических норм при взаимодействии с абонентами.