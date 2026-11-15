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Кыргызстанцы в Москве отметили Год единства народов России

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- Карыпбай кызы Толгонай
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При поддержке Посольства Кыргызской Республики в РФ диаспоральные организации и кыргызстанцы в Москве отметили объявленный Президентом Российской Федерации В.В. Путиным Год единства народов России. Масштабное торжественное мероприятие, объединившее дипломатов, общественных деятелей, экспертов и молодежь, состоялось 8 ноября 2026 года.

В организации праздника также приняли участие представительства Министерства внутренних дел и Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана в России, дружественные национальные объединения, профильные ведомства, курирующие вопросы миграции, образования, здравоохранения и культуры, а также студенты из Кыргызстана, обучающиеся в московских вузах.

Как отмечают организаторы и участники, для кыргызской диаспоры в России День народного единства наполнен глубокими смыслами. Он символизирует единство в многообразии - когда разные народы живут вместе, бережно сохраняя национальные традиции и разделяя общие цели и историю. Для соотечественников, приехавших на работу или учебу, праздник служит напоминанием о том, что их созидательный труд высоко ценится в стране.

В выступлениях дипломатов, лидеров общины и гостей вечера подчеркивалось, что единство - это историческая сила, помогавшая преодолевать любые вызовы. Для кыргызской общины это подтверждение их статуса полноправных и ответственных граждан, для которых сотрудничество и взаимное доверие являются основой добрососедства. Кроме того, диаспора рассматривает этот день как возможность быть частью большого гражданского процесса, вносить свой вклад в жизнь Москвы и представлять богатство кыргызской культуры в гармоничном диалоге с другими народами.

Участники встречи также выразили признательность за созданные в России условия для получения качественного образования, профессиональной самореализации и успешной интеграции в общество. И на общественных мероприятиях соотечественников, и на официальных приемах дипломатического представительства Кыргызстана неизменно звучит мысль о том, что крепкое единение народов помогает строить общее безопасное и процветающее будущее.

Организатором праздничного мероприятия выступила Региональная общественная организация "Сузак Коомдук Бирикмеси" ("Общественное объединение Сузак"), которая активно способствует укреплению межэтнических связей, поддержке соотечественников и развитию культурно-просветительских инициатив в Москве.


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URL: https://www.vb.kg/463093
Теги:
Россия, диаспора, Москва, Кыргызстан
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