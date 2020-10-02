Bloomberg: близкая помощница президента Трампа заразилась коронавирусом

Положительным оказался тест на коронавирус COVID-19 у Хоуп Хикс - близкого помощника президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Хикс на днях сопровождала Трампа в поездке в Кливленд на дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом и в Миннесоту на встречу Трампа с избирателями. Хикс с Трампом летели одним самолетом.

По данным агентства, признаков того, что Трамп тоже заразился коронавирусом, нет.

В окружении президента США и раньше были случаи заражения коронавирусом, однако немногие работают с Трампом так тесно, как Хикс, которая входит в его команду еще со времен президентской кампании 2016 года.