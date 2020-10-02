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В Ысык-Атинском районе убит 39-летний мужчина. Подозревается родной брат

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- Оксана Гут
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В убийстве своего брата подозревается житель Ысык-Атинского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

2 октября примерно в 00:55 часов в дежурную часть в ОВД Ысык-Атинского района по линии 102 поступило сообщение, о том, что в доме в одном из сел Ысык-Атинского района обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти.

По данному факту был осуществлен выезд следственно-оперативной группы ОВД Ысык-Атинского района. По приезду на место происшествия в кухонной комнате частного дома с несколькими ножевыми ранениями был обнаружен труп 39-летнего И.Э.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Ысык-Атинского района по признакам преступления предусмотренного ст.130 (убийство) УК Кыргызской Республики. Следственной службой были назначены необходимые экспертизы.

Начато досудебное производство.

В ходе проведения необходимых следственно-оперативных мероприятий сотрудниками милиции Ысык-Атинского района по подозрению за совершения данного преступления был установлен и задержан родной брат убитого 42-летний И.Э.

Все обстоятельство происшедшего выясняются.

Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/392527
Теги:
ГУВД, поножовщина, убийство, Чуйская область, Кыргызстан, семья
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