Цифрами народ не накормишь

Ранее премьер–министр Кыргызстана Кубатбек Боронов сообщил данные о предварительных итогах собираемого еще урожая. Цифры, озвученные главой правительства, удивляют и приводят в уныние.

Так, зерновые культуры убраны с площади в 400 тысяч гектаров, что составляет 85 процентов от всех земельных наделов сельскохозяйственного назначения. Собрано уже 1 миллион 50 тысяч тонн зерна. Судя по всему, будет скошено 1 миллион 500 тысяч тонн. Нормальный результат. Примерно такого же показателя наши фермеры достигали и в прошлые годы. А вот дальше начинаются загадки. Пшеницы пока собрано 585 тысяч тонн (запланировано - 680 тысяч тонн), и достигнем ли мы этого рубежа - неизвестно. Дело в том, что Кубатбек Болонов заявил, что зерновых культур намолачивается с каждого гектара по 26,5 центнера, а вот сколько конкретно пшеницы - неизвестно. По этому поводу, кстати. "гуляют" разные цифры: 26,5 центнера, 27,9. А министр сельского хозяйства Эркинбек Чодуев вообще заявлял, что в нынешнем году крестьяне соберут с одного гектара по 28 центнеров. И только при таком раскладе мы сможем получить 680 тысяч тонн пшеницы. Одним словом, сейчас полная неразбериха в цифрах.

Кыргызстанцы интересуются урожаем пшеницы не из праздного любопытства. Дело в том, что для полного обеспечения страны хлебом нам необходимо ежегодно собирать 1 миллион 200 тысяч тонн зерна пшеницы, но до этого показателя нам пока как до Луны. Вопрос в другом: сколько зерна придется покупать у соседей - ведь оно сейчас дорогое. Может так случиться, что каждая тонна пшеницы будет на вес золота. Основной поставщик этой культуры - Казахстан - уже выделил нам квоту в объеме 400 тысяч тонн. И не более того! Возможны, конечно, коммерческие поставки зерна, но они, как правило, на порядок дороже. Не придется ли нашим хлебопекам зимой и весной добавлять в муку огромными порциями всевозможные наполнители. Премьер–министр этот вопрос тактично обошел.

Далее Кубатбек Боронов сообщил, что у нас стало значительно больше перерабатывающих предприятий. Еще в прошлом году действовало 80 цехов и предприятий по производству консервированных овощей и фруктов, а в нынешнем стало 102. Но вот почему–то глава правительства забыл упомянуть, что у нас в стране по–прежнему перерабатывается только 18 процентов даров природы, а в других государствах - 30 процентов и более. Значит, можно сделать вывод, что в стране создаются предприятия–карлики, которые к тому же работают всего по два–три месяца в году.

Особый акцент в своем выступлении премьер–министр сделал на увеличении экспорта сельхозпродукции, в частности овощей и фруктов. Так, поставки картофеля за кордон увеличились на 112, 9 процента, фруктов - на 28 процентов, овощей на 20 процентов. Здорово! Значит, в казну поступят немалые средства от этих выгодных для нас операций. Но возникает вопрос: кто–нибудь из чиновников подсчитал, сколько даров природы останется для продажи на внутреннем рынке? Это тоже важно. Ведь если у нас возникнет дефицит витаминной продукции, то цены на нее станут недоступными для пенсионеров и малоимущих. Три года назад цена на картофель, кстати, подпрыгивала до 50 сомов. Половина кыргызстанцев на дешевой лапше всю зиму тогда сидели. Хватит с нас уже таких сюрпризов. Но премьер–министр на этот счет своих сограждан почему–то не успокоил.

Восстанавливается после кризиса птицеводческая отрасль страны. Во всяком случае за прошедшие восемь месяцев предприятия произвели 402,1 миллиона штук яиц, что почти столько же, сколько и в благополучном 2018 году. Но опять же Кубатбек Боронов забыл упомянуть, какова яйценоскость отечественных хохлаток. За рубежом от одной среднестатистической курицы получают по 370 - 400 яиц в год, а от наших - в среднем по 250 - 300. Значит, мы и в птицеводстве по–прежнему идем губительным экстенсивным, а не интенсивным путем.

С гордостью глава правительства поведал и об успехах в производстве шерсти. Так, по его словам, в этом году получено 13 тысяч 100 тонн ценного животноводческого сырья, что больше аналогичного показателя прошлого года на 10,3 процента, И опять же премьер–министр предпочел не говорить о том, сколько шерсти получают наши животноводы с одной овцы. А ведь это очень важный показатель, который говорит о состоянии животноводческой отрасли страны. Так вот, в прошлом году фермеры с одной овцы получали по 2,3 килограмма шерсти, а в 90–е годы по 3,8 килограмма. Представляете, до какого уровня мы скатились.

Но далее Кубатбек Боронов был вынужден признать, что в нынешнем году спад в производстве растительного масла составит 20 процентов. Крестьяне произведут только 4 тысячи тонн этого продукта. А ведь растительное масло входит в перечень продуктов первой необходимости. Произошло это потому, что наше масло проигрывает в честной конкурентной борьбе зарубежным аналогам. Оно не такое качественное, плохо очищенное, да и дорогое. Фермеры теперь уже не хотят выращивать подсолнечники, быстро перепрофилировались на производство других, более выгодных для них культур. А ведь когда–то наше масло считалось чуть ли не деликатесом.

Меньше в этом году будет и собственного сахара. Примерно, на 20 процентов. И это тоже был вынужден признать глава кабмина. Импортная сладкая продукция более дешевая, перерабатывающие заводы Кыргызстана стали поэтому снижать расценки на покупку сахарной свеклы у фермеров, а те ответили сокращением посевов сладких корнеплодов. Не научились мы еще конкурировать с зарубежными производителями. Отправляем за рубеж лишь те дары природы, которые у нас хорошо растут благодаря климату и сравнительно чистой экологии. Но где здесь заслуга наших фермеров и тем более правительства?