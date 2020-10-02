Когда дадут отопление? Ответ мэрии Бишкека

Городские службы готовы к началу отопительного периода и могут начать подачу тепла в любую минуту. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
Отмечается, что отопление начнет поступать в квартиры горожан после соответствующего решения штаба по подготовке к ОЗП.
При этом, согласно нормам, отопительный период должен начаться при среднесуточной температуре воздуха +8 ℃ в течение 5 дней подряд.
В ближайшие дни резкого похолодания не ожидается, в период со 2 по 11 октября среднесуточная температура воздуха будет равна 10-12 градусов, преимущественно без осадков, сообщает мэрия со ссылкой на данные гидромедцентра.
"Но, несмотря на теплую осень, городские службы топливно-энергетического комплекса готовы подать тепло в любую минуту. Ждём решений штаба по ОЗП",- сообщает мэрия.
Горячую воду и тепло в дома бишкекчан подают две организации: ОАО "Бишкектеплосеть" - дочерняя компания национального энергохолдинга и коммунальное предприятие "Бишкектепоэнерго", это структурное подразделение мэрии.
Котельные "Бишкектепоэнерго"прошли модернизацию и уже готовы к отопительному сезону, заменены изношенные тепловые сети, дымовые трубы, установлены новые котлы, насосы, также заменены запорная арматура, задвижки, вентили и трубопроводы в жилых домах, которые находятся на обслуживании предприятия.
Напомним, что КП "Бишкектеплоэнерго" обеспечивает теплом и горячей водой более 600 жилых домов, также 12 объектов здравоохранения, 40 общеобразовательных школ, 14 детских садов, 8 вузов, 25 прочих бюджетных учреждений и 212 прочих потребителей. Предприятием обслуживается западная часть города: мкр. Джал, Газгородок, Военный городок и жилгородок Совмин, всех остальных теплом обеспечивает ОАО "Бишкектеплосеть".
Мэрия Бишкека просит горожан подготовиться к отопительному периоду:
Кроме того, мэрия рекомендует утеплить окна, отремонтировать и привести в порядок входные двери в квартирах, подъездах, установить пружины.
Справочные телефоны, которые могут понадобиться:
КП "Бишкетеплоэнерго":
Абонентская служба: 212847;
Расчетный отдел: 212845;
Отдел по приборам учета тепловой энергии и приема показаний горячей воды: 492535, 212804.
ОАО "Бишкектеплосеть":
- (0312) 61-11-69 – центр поддержки потребителей;
- 36-57-19, 30-07-67 – дежурные инженеры Центрального района;
- 51-06-22, 21-74-06 – дежурный инженер Южного района;
- 56-85-58 – диспетчерская служба.