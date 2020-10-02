Когда дадут отопление? Ответ мэрии Бишкека

Городские службы готовы к началу отопительного периода и могут начать подачу тепла в любую минуту. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Отмечается, что отопление начнет поступать в квартиры горожан после соответствующего решения штаба по подготовке к ОЗП.

При этом, согласно нормам, отопительный период должен начаться при среднесуточной температуре воздуха +8 ℃ в течение 5 дней подряд.

В ближайшие дни резкого похолодания не ожидается, в период со 2 по 11 октября среднесуточная температура воздуха будет равна 10-12 градусов, преимущественно без осадков, сообщает мэрия со ссылкой на данные гидромедцентра.

"Но, несмотря на теплую осень, городские службы топливно-энергетического комплекса готовы подать тепло в любую минуту. Ждём решений штаба по ОЗП",- сообщает мэрия.

Горячую воду и тепло в дома бишкекчан подают две организации: ОАО "Бишкектеплосеть" - дочерняя компания национального энергохолдинга и коммунальное предприятие "Бишкектепоэнерго", это структурное подразделение мэрии.

Котельные "Бишкектепоэнерго"прошли модернизацию и уже готовы к отопительному сезону, заменены изношенные тепловые сети, дымовые трубы, установлены новые котлы, насосы, также заменены запорная арматура, задвижки, вентили и трубопроводы в жилых домах, которые находятся на обслуживании предприятия.

Напомним, что КП "Бишкектеплоэнерго" обеспечивает теплом и горячей водой более 600 жилых домов, также 12 объектов здравоохранения, 40 общеобразовательных школ, 14 детских садов, 8 вузов, 25 прочих бюджетных учреждений и 212 прочих потребителей. Предприятием обслуживается западная часть города: мкр. Джал, Газгородок, Военный городок и жилгородок Совмин, всех остальных теплом обеспечивает ОАО "Бишкектеплосеть".

Мэрия Бишкека просит горожан подготовиться к отопительному периоду:

Необходимо заменить или установить краны Маевского на отопительных приборах верхних этажей (для сброса воздуха по стояку); Для хорошей теплоотдачи и устранения причин возникновения перетоков нужно промыть или заменить старые и засоренных многолетними шламовыми и грязевыми отложениями приборы отопления, а также отремонтировать нерабочие смесители. А для отсечения от стояков горячего водоснабжения необходимо провести ремонт или замену аварийных вентилей на разводящих трубопроводах, также перекрыть отсекающий вентиль на горячую воду при использовании автономного водопрогревателя типа "Аристон", а при неиспользовании - закрыть вентиль подачи холодной воды в водопогреватель.

Кроме того, мэрия рекомендует утеплить окна, отремонтировать и привести в порядок входные двери в квартирах, подъездах, установить пружины.

Справочные телефоны, которые могут понадобиться:

КП "Бишкетеплоэнерго":

Абонентская служба: 212847;

Расчетный отдел: 212845;

Отдел по приборам учета тепловой энергии и приема показаний горячей воды: 492535, 212804.

ОАО "Бишкектеплосеть":

- (0312) 61-11-69 – центр поддержки потребителей;

- 36-57-19, 30-07-67 – дежурные инженеры Центрального района;

- 51-06-22, 21-74-06 – дежурный инженер Южного района;

- 56-85-58 – диспетчерская служба.