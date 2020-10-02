"Я искренне не верю в справедливость закона". Маму Юлии Руцкой сбила машина

Маму Юлии Руцкой на тротуаре сбила машина с милицейскими номерами. Об этом певица сообщила сама, записав видеообращение в соцсетях.

ДТП произошло накануне примерно в 13.00 часов в центре Бишкека.

"... днем в центре города в трех минутах от дома маму на тротуаре сбила машина. Она в больнице. У мамы сотрясение мозга, множественные ушибы, гематомы, раздробленный перелом, разбиты зубы... Слава Богу, она в сознание и разговаривает", - сказала Руцкая.

Певица отметила, что водитель, совершивший автонаезд, с места происшествия не уехал, он также не отказывается платить за лечение. Но пока все оплачивает она.

"Я искренне не верю в справедливость закона в нашей стране. Мы видим много прецедентов. Я пока не сообщаю имя водителя, сбившего моя маму, и номер автомашины, но все данные у меня есть. Я записываю это обращение, чтобы вы знали о случившемся и если этот человек откажется понести ответственность. (...) Я не знаю, сколько человек должны пострадать, как моя мама, чтобы стало безопасно ездить на дорогах и ходить по тротуарам. Когда начнут работать законы, правила дорожного движения? Когда перестанут продаваться права водительские, браться взятки за нарушении ПДД? Мне просто страшно", - обратилась заслуженная артистка Кыргызстана.