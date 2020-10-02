Погода
$ 79.22 - 79.47
€ 92.85 - 94.05

"Я искренне не верю в справедливость закона". Маму Юлии Руцкой сбила машина

264  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Маму Юлии Руцкой на тротуаре сбила машина с милицейскими номерами. Об этом певица сообщила сама, записав видеообращение в соцсетях.

ДТП произошло накануне примерно в 13.00 часов в центре Бишкека.

"... днем в центре города в трех минутах от дома маму на тротуаре сбила машина. Она в больнице. У мамы сотрясение мозга, множественные ушибы, гематомы, раздробленный перелом, разбиты зубы... Слава Богу, она в сознание и разговаривает", - сказала Руцкая.

Певица отметила, что водитель, совершивший автонаезд, с места происшествия не уехал, он также не отказывается платить за лечение. Но пока все оплачивает она.

"Я искренне не верю в справедливость закона в нашей стране. Мы видим много прецедентов. Я пока не сообщаю имя водителя, сбившего моя маму, и номер автомашины, но все данные у меня есть. Я записываю это обращение, чтобы вы знали о случившемся и если этот человек откажется понести ответственность. (...) Я не знаю, сколько человек должны пострадать, как моя мама, чтобы стало безопасно ездить на дорогах и ходить по тротуарам. Когда начнут работать законы, правила дорожного движения? Когда перестанут продаваться права водительские, браться взятки за нарушении ПДД? Мне просто страшно", - обратилась заслуженная артистка Кыргызстана.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/392545
Теги:
ГУВД, МВД, ДТП, нарушения, ПДД, Бишкек, Кыргызстан, пострадавшие, автонаезд, больница, артисты эстрады
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  